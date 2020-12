Vivo V20 (2021) स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, इसमें है 44 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा

2021 price in India: Vivo ने इंडियन मार्केट में V20 (2021) स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया। वीवो के इस लेटेस्ट स्मार्टफोन को ई-कॉमर्स वेबसाइट पर लिस्ट कर दिया है (Vivo V20 (2021) launched in India)। इस नए फोन की डिजाइन अक्टूबर में भारत में लॉन्च हुए Vivo V20 की तरह ही है। वीवो वी20 और वीवो वी20 (2021) में सिर्फ प्रोसेसर का अंतर है। Also Read - Flipkart Electronics Sale: फ्लिपकार्ट पर आ रही नई सेल, इन 10 स्मार्टफोन्स पर मिलेगा बंपर डिस्काउंट

कीमत और उपलब्धता (Vivo V20 (2021) price, availability in India)

वीवो वी20 (2021) स्मार्टफोन 8 जीबी रैम और 128 जीबी इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। इसकी कीमत 24,990 रुपये है। अक्टूबर में लॉन्च हुए रेगुलर वी20 की कीमत भी इतनी ही है। वीवो वी20 (2021) को मिडनाइट जैज और सनसेट मेलोडी कलर ऑप्शन में पेश किया गया है। अमेजन से इस फोन को खरीदा जा सकता है।

वीवो वी20 (2021) की खूबियां (Vivo V20 2021 specifications)

Vivo V20 (2021) में वॉटरड्रॉप नॉच और 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ 6.44 इंच फुल + डिस्प्ले दिया गया है। यह स्मार्टफोन ऐंड्रॉयड 10 आधारित FunTouchOS 11 पर काम करता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आने वाले इस फोन में क्वॉलकॉम स्नैपड्रैगन 730G प्रोसेसर और 8 जीबी रैम है।

कैमरे की बात करें, तो फोन के रियर में तीन कैमरे दिए गए हैं। इनमें 64 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर के साथ 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल के सेंसर शामिल हैं। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन के फ्रंट में 44 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। कैमरा फीचर्स की बात करें, तो इसमें सुपर नाइट सेल्फी, सेल्फी ऑरा स्क्रीन लाइट, स्लो-मोशन सेल्फी वीडियो, ड्यूल-व्यू वीडियो और अल्ट्रा स्टेबल वीडियो जैसे कई फीचर्स मिलेंगे।

Vivo V20 (2021) में इंटरनल स्टोरेज 128 जीबी है, जिसे माइक्रो-एसडी कार्ड से 1TB तक बढ़ाया जा सकता है। फोन में 4000mAh की बैटरी दी गई है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें , वाई-फाई, ब्लूटूथ, और टाइप- पोर्ट जैसे फीचर्स मिलेंगे।