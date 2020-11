Vivo V20 SE स्मार्टफोन का ऐक्वमरीन ग्रीन कलर वेरिएंट लॉन्च, जानें कीमत और खूबियां

ने भारत में Vivo V20 SE स्मार्टफोन का नया कलर वेरिएंट लॉन्च कर दिया है। Vivo V20 SE स्मार्टफोन का नया कलर ऐक्वमरीन ग्रीन कलर है। Vivo V20 SE स्मार्टफोन को कंपनी के ई-स्टोर और दूसरे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर आज से बिक्री के लिए उपलब्ध है। Vivo V20 SE स्मार्टफोन स्मार्टफोन को 20,990 रुपए की कीमत में खरीदा जा सकता है। Also Read - Upcoming Smartphones in India in November 2020 : दिवाली से पहले ये स्मार्टफोन होंगे लॉन्च

Vivo ने Vivo V20 SE स्मार्टफोन के साथ कई सारे ऑफर्स और स्कीम पेश किए हैं। Vivo V20 SE स्मार्टफोन के साथ कंपनी छह महीने के अंदर वन-टाइम स्क्रीन रिप्लेसमेंट, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट पर दस प्रतिशत का कैशबैक और पुराना स्मार्टफोन एक्सचेंज करने पर 1,500 रुपये का एक्सचेंज बोनस ऑफर कर रही है। इसके साथ ही वीवो अपग्रेड पर कंपनी 80 प्रतिशत अश्योर्ड बायबैक जैसे ऑफर दे रही है। इसके साथ ही वोडाफोन आइडिया कस्टमर्स को 819 रुपये के रिचार्ज पर 12 महीने की एक्सटेंडेड वारिंटी और पेटीएम पर 100 प्रतिशत कैशबैक ऑफर कर रही है। Also Read - Vivo S7e 5G, 8GB रैम, 128GB स्टोरेज, 64MP कैमरा के साथ लॉन्च, जानें फीचर्स

Vivo V20 SE में 6.44-inch full-HD+ AMOLED डिस्प्ले है, जिसका एस्पेक्ट रेश्यो 20:9 है। फोन में Qualcomm Snapdragon 665 SoC दिया गया है। Vivo V20 SE में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है। इसमें प्राइमरी कैमरा सेटअप 48 मेगापिक्सल का है। इसके अलावा 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस और 2 मेगापिक्सल का बुके इफेक्ट है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। Also Read - Vivo V20 SE First Impression : शानदार डिजाइन वाला वीवो का ये स्मार्टफोन कितना है दमदार

Vivo V20 SE स्मार्टफोन 11 पर रन करता है। Funtouch OS वीवो की कस्टम स्किन है जो कि पर बेस्ड है। फोन में 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS/ A-GPS, FM radio और USB Type-C पोर्ट जैसे फीचर हैं। Vivo V20 SE में 4,100mAh बैटरी के साथ 33 वॉट फ्लैश चार्ज फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया है। वीवो का दावा है कि यह फोन 0 से 60% चार्ज होने में मात्र 30 मिनट लेता है। इस स्मार्टफोन में 4100 mAh की बैटरी के साथ लॉन्च किया गया है। फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल रहा है।