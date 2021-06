Vivo V21 Pro: वीवो का नया फोन जुलाई में होगा लॉन्च, लीक से हुआ खुलासा

Vivo ने अभी हाल ही में एक नया स्मार्टफोन Vivo V21e 5G लॉन्च किया था और अब शायद यह इस सीरीज का प्रो मॉडल अनाउन्स करने वाला है। 91Mobiles की रिपोर्ट के मुताबिक, Vivo V21 Pro कम्पनी का नया स्मार्टफोन होगा जो बहुत जल्द देश में लॉन्च किया जाएगा। Also Read - Vivo Y51A का नया वेरिएंट हुआ लॉन्च, मिलता है 6GB RAM + 128GB स्टोरेज

कब होगा लॉन्च Vivo V21 Pro

पब्लिकेशन का कहना है कि इन्हें टिप्स्टर योगेश से पता चला है कि Vivo V21 Pro जल्द ही कम्पनी की V21 लाइनअप के V21 5G और V21e 5G को जॉइन करेगा। Vivo V21 Pro के स्पेक्स तो अभी नहीं पता चल पाए हैं मगर खबर के मुताबिक यह डिवाइस भारत में जुलाई में लॉन्च हो सकता है। टिप्स्टर का कहना है कि इस फोन की इग्जैक्ट लॉन्च डेट तो नहीं पता चल पाई है मगर जुलाई के शुरू से ही कम्पनी इसके स्पेक्स और डिजाइन के बारे में बताना शुरू कर देगी। Also Read - JioPhone Next: दुनिया के सबसे सस्ते स्मार्टफोन के बारे में जानें सबकुछ

इससे पहले टिप्स्टर योगेश ने Vivo X70 series के लॉन्च के बारे में लीक दी थी जो सही साबित हुई थी। Vivo V21 Pro की लॉन्च टाइमलाइन अगर जुलाई में सेट है तो हमें जल्द ही वीवो की तरफ से फोन के टीजर और प्रोमो दिखाई पड़ने लगेंगे। फिलहाल वीवो का लेटेस्ट फोन इंडियन मार्केट में Vivo V21e 5G है। चूंकी यह डिवाइस आने वाले फोन की लाइनअप का ही हिस्सा है तो एक बार इसके स्पेक्स पर नजर डाल लेते हैं। Also Read - Best 5 Phones for Play Free Fire Under 10000: Vivo U10 और TECNO Spark 7T समेत ये हैं 10,000 रुपये से कम वाले अच्छे गेमिंग फोन्स

Vivo V21e 5G स्पेक्स और कीमत

Vivo V21e 5G में 6.44-इंच FHD+ AMOLED डिस्प्ले, MediaTek Dimensity 700 प्रोसेसर, 8GB RAM, 128GB इंटरनल स्टोरेज, 64MP + 8MP का बैक कैमरा सेटअप, 32MP फ्रंट कैमरा, 4000mAh बैटरी और 44W फास्ट चार्जिंग दी गई है। यह स्मार्टफोन Android 11 पर आधारित Funtouch OS 11.1 पर काम करता है। Vivo V21e 5G 8+128GB स्टोरेज मॉडल में ही आता है और इसकी कीमत 24,990 रुपये है।