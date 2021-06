Vivo V21e 5G स्मार्टफोन गुरुवार को इंडियन मार्केट में लॉन्च हो गया। यह Vivo V21 Series के तहत आने वाला दूसरा स्मार्टफोन है। इसे एक वेरिएंट और दो कलर ऑप्शन में बाजार में उतारा गया है। Vivo V21e में 44W फास्ट चार्जिंग, 32MP सेल्फी कैमरा और 4000mAh बैटरी जैसी खूबियां हैं। आइए आपको वीवो के इस लेटेस्ट स्मार्टफोन की कीमत और खूबियों के बारे में डिटेल में बताते हैं। Also Read - Best 5 Phones for Play Free Fire Under 10000: Vivo U10 और TECNO Spark 7T समेत ये हैं 10,000 रुपये से कम वाले अच्छे गेमिंग फोन्स

Vivo V21e 5G price in india and sale date

Vivo V21e 5G को 8GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ सिर्फ एक वेरिएंट में बाजार में उतारा गया है। इसकी कीमत 24,990 रुपये है। लॉन्च के साथ ही आज, यानी 24 जून से फोन की बिक्री भी शुरू हो गई है। Also Read - Mi 11 Lite Vs OnePlus Nord CE 5G : कीमत से लेकर फीचर तक, जानें क्या है अंतर?

Vivo V21e 5G launch offers

Vivo India वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार, Vivo V21e 5G को HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करके खरीदेंगे, तो 2500 हजार रुपये तक का कैशबैक मिलेगा। इसके अलावा 1 हजार रुपये का Amazon वाउचर, वन टाइम स्क्रीन रिप्लेसमेंट और नो-कॉस्ट-ईएमआई जैसे ऑफर भी इस फोन पर उपलब्ध हैं। Also Read - 8GB RAM, 4000mAh बैटरी, 64MP ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, 44MP फ्रंट कैमरा और MediaTek Dimensity 800U प्रोसेसर से लैस Vivo V21 5G फोन पर Flipkart Sale में मिल रहा डिस्काउंट, जानिये ऑफर्स और स्पेसिफिकेशन्स

Vivo V21e 5G के स्पेसिफिकेशन्स

वीवो V21e 5G में 6.44-इंच FHD+ AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। यह फोन MediaTek Dimensity 700 प्रोसेसर के साथ आता है। इसमें 8GB RAM और 128GB इंटरनल स्टोरेज है। फोन के स्टोरेज को माइक्रो-एसडी कार्ड से बढ़ाया जा सकता है।

कैमरे की बात करें, तो वीवो के इस लेटेस्ट 5जी फोन के रियर में दो कैमरे दिए गए हैं। इनमें मेन कैमरा 64MP का है। साथ में 8MP का वाइड-ऐंगल लेंस मिलता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग जैसी जरूरतों के लिए फोन के फ्रंट में 32MP का कैमरा दिया गया है।

Vivo V21e 5G में 4000mAh की बैटरी दी गई है, जो 44W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। यह स्मार्टफोन Android 11 पर आधारित Funtouch OS 11.1 पर काम करता है। वीवो ने इस स्मार्टफोन को Sunset Jazz और Dark Pearl कलर ऑप्शन में पेश किया है। यह स्मार्टफोन इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है।