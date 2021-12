Vivo V23 इन धांसू फीचर के साथ 5 जनवरी को भारत में होगा लॉन्च, मिलेगा 5 कैमरा

Vivo India ने अपने अपकमिंग मिड रेंज स्मार्टफोन Vivo V23 5G को आधिकारिक तौर पर टीज किया है। अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कंपनी ने फोन के पोस्टर के साथ-साथ एक GIF इमेज भी शेयर की है, जिसमें फोन का लुक और डिजाइन सामने आया है। Vivo V23 स्मार्टफोन में 5G नेटवर्क सपोर्ट मिलेगा। साथ ही, यह ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ आएगा, जिसका प्राइमरी कैमरा 64MP का होगा। कंपनी ने फोन की आधिकारिक लॉन्च डेट रिवील की है। इस सीरीज को 5 जनवरी 2022 को पेश किया जाएगा। Also Read - Vivo V23 Pro 5G के फ्रंट डिजाइन का हुआ खुलासा, दो धांसू सेल्फी कैमरों के साथ लॉन्च होगा फोन

