Vivo V25 5G की इंडिया लॉन्च डेट फाइनली कंफर्म हो गई है। आज रविवार 11 सितंबर को खुद Vivo India ने इस स्मार्टफोन की इंडिया लॉन्च डेट से पर्दा उठाया है। बता दें, कंपनी ने पिछले महीने Vivo V25 Pro को भारत में लॉन्च किया था। यह कंपनी का मिड-रेंज स्मार्टफोन है, जिसके बैक पैनल पर ‘colour-changing’ ग्लास डिजाइन दिया गया है। वहीं, वीवो वी25 प्रो के बाद अब कंपनी वीवो वी25 5जी फोन लेकर आने वाली है। आइए जानते हैं इस स्मार्टफोन से जुड़ी हर डिटेल्स। Also Read - Vivo V25 5G जल्द होगा भारत में लॉन्च, मिलेगा 50MP सेल्फी और 64MP बैक कैमरा

Vivo India ने आज रविवार को अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के जरिए Vivo V25 5G की इंडिया लॉन्च डेट का खुलासा किया है। यह स्मार्टफोन 15 सितंबर को दोपहर 12 बजे भारत में लॉन्च किया जाएगा। Also Read - Vivo X Fold+ होगा कंपनी के अपकमिंग फोल्डेबल स्मार्टफोन का नाम, मिलेंगे ये धमाल स्पेसिफिकेशन

Experience the magical world of vivo V25. A phone that provides you with delightful experiences.

Launching on 15th Sept at 12 PM.

Block your date & get ready to #DelightEveryMoment.

Know More: https://t.co/d3QmW2UhPm #vivoV25 #MagicalPhone pic.twitter.com/PbGCrLUanm

— Vivo India (@Vivo_India) September 11, 2022