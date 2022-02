भारत में लॉन्च हुआ Vivo V7+ का एनर्जेटिक ब्लू कलर वेरिएंट, कीमत 21,990 रुपए

Vivo ने भारत में इस साल सितंबर में अपना नया सेल्फी सेंट्रीक स्मार्टफोन Vivo V7+ को लॉन्च किया था, जिसकी कीमत 21,990 रुपए है। Vivo का यह स्मार्टफोन बेजल लैस डिसप्ले से लैस है। वहीं, लॉन्च के समय इस स्मार्टफोन को मैट ब्लैक और शैंपेन गोल्ड कलर वेरिएंट में पेश किया गया था। अब कंपनी इस स्मार्टफोन को एक नए कलर वेरिएंट में पेश किया है जो कि एनर्जेटिक ब्लू कलर है। Also Read - Vivo T1 5G First Sale on Flipkart: 50MP कैमरे और 5000mAh बैटरी वाले वीवो के सस्ते फोन की पहली सेल आज, मिल रहे धांसू ऑफर

Vivo V7+ के नए एनर्जेटिक ब्लू कलर वेरिएंट की भी कीमत कंपनी ने मैट ब्लैक और शैंपन गोल्ड वेरिएंट जितनी रखी है। जिसका मतलब यह है कि इस वेरिएंट की कीमत 21,990 रुपए का है। वहीं, कंपनी ने जानकारी दी है कि Vivo V7+ का नया कलर वेरिएंट एक्सक्लूसिव अमेजन इंडिया पर मिलेगा। अमेजन इंडिया के माध्यम से कस्टमर्स इस स्मार्टफोन को 10 नवंबर से प्री-बुक करा सकते हैं। जबकि, यह फोन 14 नवंबर से सेल के लिए उपलब्ध होगा। इसे भी देखें: शाओमी Redmi Y1 से लेकर Redmi Note 4 तक ये स्मार्टफोन आते हैं 10 हजार से कम कीमत में Also Read - Vivo T1 5G Launch in India: वीवो टी1 स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, इसमें है 50MP कैमरा और 5000mAh की बैटरी

अमेजन इंडिया पर Vivo V7+ स्मार्टफोन पर 2,000 रुपए तक का एक्सचेंज ऑफर दिया जा रहा है। इसके साथ ही यह स्मार्टफोन नो कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन के साथ उपलब्ध है। वहीं, Vivo V7+ स्मार्टफोन खरीदने पर आपको BookMyShow द्वारा कपल टिकट मिल सकता। साथ ही इस स्मार्टफोन पर वन टाइम स्क्रीन रिप्लेसमेंट ऑफर भी दिया जा रहा है। इसे भी देखें: एंड्राइड वन पर आधारित मार्केट में उपलब्ध हैं ये स्मार्टफोन

Vivo V7+ के स्पेसिफिकेशन और फीचर्स

Vivo V7+ में 5.99-इंच (1440×720 पिक्सल ) IPS डिसप्ले दिया गया है। साथ ही स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए टॉप पर 2.5D कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का इस्तेमाल किया गया है। यह फोन स्नैपड्रेगन 450 ऑक्टा-कोर एसओसी पर आधारित है। इसमें 4जीबी रैम के साथ 64जीबी इंटरनल स्टोरेज दी गई है। वहीं, माइक्रोएसडी कार्ड के माध्यम से 256जीबी तक स्टोरेज को बढ़ाया जा सकता है। दूसरे फीचर्स की बात करें तो इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया और पावर बैकअप के लिए 3,225एमएएच की बैटरी मौजूद है। इसे भी देखें: PayPal के भारतीय परिचालन की औपचारिक शुरुआत

इसके अलावा इस फोन की खासियत की बात करें तो कंपनी ने सेल्फी लवर्स को तोहफा देते हुए f/2.0 अपर्चर और सोफ्ट फ्लैश सपोर्ट के साथ 24-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। इसके अलावा रियर कैमरा की बात करें तो फोन में एलईडी फ्लैश और f/2.0 अपर्चर के साथ 16-मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। इसे भी देखें: होंडा ने नया स्कूटर ग्राजिया पेश किया, कीमत 57,897 रुपये

कनेक्टिविटी ऑप्शन की बात करें तो इसमें डुअल सिम कार्ड स्लोट (हाइब्रिड सेटअप), 4जी एलटीई सपोर्ट, वाई-फाई, ब्लूटूथ 4.2, एफएम रेडियो और यूएसबी ओटीजी दिया गया है। सॉप्टवेयर की बात करें V7+ एंड्राइड 7.1 नौगट बेस्ड फनटच OS 3.2 पर कार्य करता है। इसे भी देखें: रॉयल इनफील्ड की विदेशी परिचालन के विस्तार की योजना

Also Read In English: Vivo V7+ blue color variant launched in India for Rs 21,990: Specifications, features