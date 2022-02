आज भारत में लॉन्च होने जा रहा है Vivo का एक और सेल्फी सेंट्रिक स्मार्टफोन Vivo V7

Vivo ने भारत में आज लॉन्च होने वाले अपने Vivo V7 स्मार्टफोन के लिए मीडिया को न्योता देना काफी समय पहले से ही शुरू कर दिया था। आज यह स्मार्टफोन भारत में लॉन्च किया जाना तय हुआ है। आपको बता दें कि इस स्मार्टफोन के लॉन्च के साथ ही कंपनी V सीरीज में एक नया स्मार्टफोन जोड़ देने वाली है। स्मार्टफोन को आज लॉन्च तो किया जा रहा है लेकिन इसकी सेल के लिए आपको कुछ समय का इंतेजार करना पड़ सकता है, क्योंकि स्मार्टफोन की सेल इस महीने के अंत में हो सकती है। आपको बता दें कि फ्लिप्कार्ट ने भी स्मार्टफोन के 24-मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा के साथ लॉन्च होने की बात को कुछ समय पहले ही टीज करके सबे सामने रखा था। ऐसा हो सकता है कि स्मार्टफोन फ्लिप्कार्ट के माध्यम से ही एक्सक्लूसिव तौर पर सेल के लिए उपलब्ध कराया जाये। आपको यह भी बता दें कि स्मार्टफोन को आज दोपहर 1:00PM बजे लॉन्च किया जाएगा। अगर आप इस स्मार्टफोन के लॉन्च के साक्षी बनना चाहते हैं तो आपको बता दें कि आप इस स्मार्टफोन की लाइव स्ट्रीमिंग भी देख सकते हैं। स्मार्टफोन की लाइव स्ट्रीमिंग के लिए आप विवो के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर जा सकते हैं, साथ ही आप यूट्यूब पर जाकर भी इसे लाइव देख सकते हैं।Flipkart पर आपको इस स्मार्टफोन के साथ आज कुछ बढ़िया ऑफर भी मिलने वाले हैं। हाल ही में इंडोनेशिया ने लॉन्च किया जा चुका है। आपको बता दें कि स्मार्टफोन के स्पेक्स और फीचर्स की बात करें तो यह Vivo V7+ स्मार्टफोन की तरह ही लगता है। इस स्मार्टफोन को Rs. 21,990 की कीमत में सितम्बर में लॉन्च किया गया था। इसके अलावा महज कम स्टोरेज और एक छोटी बैटरी का ही इन दोनों स्मार्टफोंस के बीच अंतर है। कंपनी ने Vivo V7 को इंडोनेशिया में IDR 3,799,000 (लगभग 18,300 रुपए) में पेश किया जाएगा। इसे भी देखें: पिक्सल, पिक्सल 2 के असिस्टेंट के लिए गूगल लेंस जारी Also Read - 64MP कैमरा, 5000mAh बैटरी, 8GB RAM, 128GB तक स्टोरेज वाले Realme 8 पर अच्छा ऑफर, 555 रुपये महीने में लाएं घर

The revolutionary 24MP #VivoV7 takes the center stage tomorrow, are you excited? #Experience7 #VivoIndia pic.twitter.com/1aIath8y82

— Vivo India (@Vivo_India) November 19, 2017