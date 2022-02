Vivo X20 स्पेशल रेड क्रिसमस एडिशन में पेश हुआ, जानें कीमत, स्पेसिफिकेशन और फीचर

Vivo ने इस साल सितंबर में अपने दो नए स्मार्टफोन Vivo X20 और Vivo X20 Plus लॉन्च किए थे। जिसके बाद कंपनी ने अब Vivo X20 स्मार्टफोन को स्पेशल एडिशन में पेश किया है। नया एडिशन स्पेशल क्रिसमस एशिडन है। कंपनी ने इस स्पेशल एडिशन को रेड कलर और कुछ goodies के साथ पेश किया है। जिसके बाद Vivo X20 स्पेशल रेड एडिशन हाल ही में लॉन्च हुए King of Glory एडिशन को ज्वाइन करा है। वहीं, अब यह हैंडसेट आपके पास 7 कलर वेरिएंट ऑप्शन में उपलब्ध होगा। Also Read - Vivo T1 5G First Sale on Flipkart: 50MP कैमरे और 5000mAh बैटरी वाले वीवो के सस्ते फोन की पहली सेल आज, मिल रहे धांसू ऑफर

Vivo X20 स्पेशल रेड क्रिसमस एडिशन मेटल बॉडी का बना हुआ है। वहीं, फोन के बैक में रेड कलर किया गया है। फोन का पुरा बैक जिसमें, एंटीना बैंड, Vivo लोगो, फिंगरप्रिंट सेंसर शामिल है सब रेड कलर का है। Vivo ने नए वर्जन के साथ एक कस्टमाइज्ड scalf और फोन केस को स्पेशल गिफ्त बॉक्स में एड किया है।

Vivo X20 में 6.1-इंच का (1080×2160 पिक्सल) सुपर AMOLED फुल एचडी+ डिसप्ले दिया गया है, जो कि 18:9 के आस्पेक्ट रेशियो के साथ मौजूद है। वहीं, इसके टॉप और बॉटम में काफी कम बेजल दिए गए हैं। Vivo X20 स्मार्टफोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है।

Vivo X20 स्मार्टफोन में 4जीबी रैम के साथ 64जीबी इंटरनल स्टोरेज के लिए दी गई है। वहीं, माइक्रोएसडी कार्ड के माध्यम से स्टोरेज को 128जीबी तक बढ़ाया जा सकता है। Vivo X20 एंड्राइड 7.1.1 नौगट पर आधारित है। फोन डुअल सिम सपोर्ट भी दिया गया है।

Vivo X20 स्मार्टफोन में एक डुअल कैमरा सेटअप LED फ्लैश के साथ दिया गया है। फोन आपको एक 12-मेगापिक्सल और 5-मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है। वहीं, वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए इस स्मार्टफोन में 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है।

पावर बैकअप के लिए इस स्मार्टफोन में 3,250एमएएच की बैटरी दी गई है। साथ ही फोन में 4G LTE के अलावा 3जी, 2जी, वाई-फाई 802.11 ए/बी/जी/एन/एसी, ब्लूटूथ 5.0, यूएसबी 2.0, जीपीएस, 3.5 एमएम हेडफोन जैक और एफएम रेडियो जैसे फीचर्स भी शामिल हैं।

Vivo X20 क्रिसमस एडिशन की कीमत 3,198 युआन (लगभग 31,124 रुपए) है। वहीं, यह फोन 16 दिसंबर से सेल के लिए उपलब्ध होगा। यह डिवाइस Vivo ऑफिशियल मॉल, Vivo Lynx ऑफिशियल फ्लैगशिप शॉप, Vivo Jingdong ऑफिशियल फ्लैगशिप स्टोर, Vivo Suning ऑफिशियल फ्लैगशिप स्टोर के माध्यम से सेल के लिए उपलब्ध होगा।