Vivo X60 सीरीज जल्द ही भारत में लॉन्च हो सकती है। रिपोर्ट्स की मानें तो यह सीरीज भारतीय बाजार में मार्च के अंत या फिर अप्रैल में लॉन्च होगी। इस सीरीज से जुड़ी कुछ और जानकारियां भी सामने आई हैं। कंपनी के एक अधिकारी ने बताया कि Vivo X50 Pro Plus स्मार्टफोन भी भारत में जल्द ही लॉन्च होगा।

यह स्मार्टफोन Vivo X60 और Vivo X60 Pro के साथ लॉन्च हो सकता है। Vivo X50 Pro Plus भले ही 2020 में लॉन्च हो चुका हो, लेकिन अभी भी इसमें फ्लैगशिप एक्सपीरियंस मिलेगा। स्मार्टफोन में 5G सपोर्ट के साथ HDR 10+ सर्टिफाइड स्क्रीन जैसे फीचर भी मिलते हैं।

Vivo X60 सीरीज के साथ भारत में Vivo X50 Pro Plus स्मार्टफोन को लॉन्च करने का मतलब है कि कंपनी Vivo X60 Pro Plus को भारत में फिलहाल लॉन्च नहीं करेगी। हालांकि, कंपनी ने आधिकारिक रूप से ऐसा नहीं बताया है। रिपोर्ट्स की मानें तो कंपनी इस स्मार्टफोन को चीनी बाजार के लिए एक्सक्लूसिव लॉन्च कर सकती है।

Vivo X50 Pro Plus Price In India (अनुमानित)

91mobiles की रिपोर्ट के मुताबिक यह स्मार्टफोन जल्द ही भारत में लॉन्च होगा। स्मार्टफोन की भारत में कीमत 40 हजार रुपये के आसपास हो सकती है, जो इसके चीनी वर्जन से कम होगी। चीन में इस डिवाइस की कीमत CNY 4,998 (लगभग 56 हजार रुपये) है। इसके अतिरिक्त X60 सीरीज के डिवाइसेस की कीमत की जानकारी नहीं है।

स्पेसिफिकेशन्स

Vivo X50 Pro Plus एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन होगा। हैंडेसट में 6.5-inch का AMOLED FHD+ डिस्प्ले मिलेगा, जो 120Hz रिफ्रेश रेट वाला होगा। डिवाइस में पंच होल कटआउट है, जिसमें 32MP का सेल्फी कैमरा लगा हुआ है। फोन Qualcomm Snapdragon 865 चिपसेट पर काम करेगा।

12GB RAM और 256GB की स्टोरेज के साथ यह स्मार्टफोन लॉन्च हो सकता है। फोन में 4,350mAh की बैटरी होगी, जो 44W की वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगा। यह स्मार्टफोन Android 10 पर आधारित FunTouch OS 10.5 के साथ आ सकता है। वीवो के फोन्स में कैमरा पर खास फोकस होता है। इस स्मार्टफोन में भी हमें ऐसा ही देखने को मिलेगा।

रियर साइड में यूजर्स को 50MP का मेन कैमरा, 13MP periscope स्टाइल वाला telephoto लेंस दिया जाएगा, जो 5X optical zoom के साथ आएगा। इन दोनों के अतिरिक्त कंपनी एक 13MP ultra-wide-angle लेंस और एक 32MP telephoto लेंस देगी। फोन में NFC, Bluetooth 5.1, dual-band Wi-fi और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा।