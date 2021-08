Vivo X60 5G की कीमत में हुई बड़ी कटौती, जानें नया दाम और ऑफर

Vivo X60 5G की कीमत को कम किया गया है। इस फोन को इसी साल मार्च में लॉन्च किया गया था। उस वक्त इस फोन की कीमत 37,990 रुपए थी, जिसमें 8GB RAM और 128GB स्टोरेज का मॉडल दिया गया है। अब रिपोर्ट के अनुसार इस फोन की कीमत में 3000 रुपए की कटौती हुई है। Also Read - Vivo X70 Pro 5G जल्द हो सकता है लॉन्च, Bluetooth SIG सर्टिफिकेशन साइट पर हुआ लिस्ट

शाओमी और रियलमी जैसी कंपनियां जहां अपने फोन की कीमत को लगातार बढ़ा रही है वहीं वीवो ने स्मार्टफोन की कीमत को कम किया है। Vivo X60 5G की नई कीमत 17 अगस्त यानी आज से लागू होगी। Also Read - 50MP+48MP+32MP+8MP बैक, 32MP सेल्फी कैमरा, 12GB RAM, 256GB स्टोरेज वाले Vivo X60 Pro+ पर धांसू ऑफर

Vivo X60 5G की नई कीमत

इस फोन का पहला वेरिएंट 8GB RAM + 128GB स्टोरेज का है, जिसकी कीमत 37,990 रुपए थी लेकिन अब इस फोन को 34,990 रुपए में खरीदा जा सकता है। वहीं इसका दूसरा मॉडल 12GB RAM + 256GB स्टोरेज का है, जिसकी कीमत पहले 41,990 रुपए थी लेकिन अब इस फोन को 39,990 रुपए में खरीदा जा सकता है। Also Read - Deals of the day 1st August: Amazon और Flipkart पर आज इन प्रोडक्ट की खरीद पर भारी छूट

Vivo X60 5G की नई कीमत आज से सभी ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स और अमेजन पर लागू हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप HDFC या ICICI बैंक कस्टमर है तो आपको 10% का एक्सट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा। वहीं Bajaj Finserv के जरिए यूजर्स को ईएमआई का ऑप्शन भी मिल जाएगा। इसके अलावा यूजर्स को वन टाइम फ्री स्क्रीन रिप्लेसमेंट का ऑफर भी मिलेगा।

स्पेसिफिकेशन्स

Vivo X60 5G में कंपनी ने 6.56-inch FHD+ AMOLED डिस्प्ले दिया है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है। इसके डिस्प्ले पर गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन और सेल्फी कैमरा के लिए पंच-होल कटआउट दिया गया है। यह फोन Qualcomm Snapdragon 870 SoC चिपसेट, 12GB LPDDR4X RAM, और 256GB UFS 3.1 स्टोरेज के साथ आता है। यह फोन एंड्रॉयड 11 पर बेस्ड Funtouch OS 11.1 कस्टम स्किन पर रन करता है। इस यूजर्स को 3GB वर्चुअल रैम का भी सपोर्ट मिलेगा।

इस फोन में ट्रिपल बैक कैमरा सेटअप दिया गया है। इसका पहला कैमरा 48MP के Sony IMX598 प्राइमरी सेंसर के साथ आता है, वहीं दूसरा कैमरा 13MP के अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के साथ आता है जबकि तीसरा कैमरा 13MP के पोर्ट्रेट सेंसर के साथ आता है। वहीं सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इस फोन में 32MP का एक फ्रंट कैमरा दिया गया है। कनेक्टिविटी के लिए इस फोन में 5G, 4G LTE, dual-band Wi-Fi, Bluetooth 5.1, NFC, और USB Type-C सपोर्ट मौजूद है।