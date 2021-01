Vivo X60 Pro Plus 5G की प्री-बुकिंग हुई शुरू, दमदार स्पेसिफिकेशन्स के साथ होगा लॉन्च

Vivo चीनी बाजार में अपना नया स्मार्टफोन Vivo X60 Pro Plus लॉन्च करने वाली है। यह स्मार्टफोन और Vivo X60 का ताकतवर वेरिएंट होगा, जो पिछले साल दिसंबर महीने में लॉन्च हुए थे। स्मार्टफोन की लॉन्चिंग से पहले कंपनी ने इसका आधिकारिक पोस्टर जारी किया है, जो इसका रियर डिजाइन और मुख्य स्पेसिफिकेशन्स दिखाता है। Pro Plus 5G स्मार्टफोन डुअल मुख्य कैमरा और प्रोसेसर के साथ लॉन्च हो सकता है। Also Read - Amazon Great Republic Day Sale में डील्स की भरमार, स्मार्टफोन खरीदने पर मिलेगी भारी छूट

टिप्स्टर Chat Station के मुताबिक Pro Plus 5G स्मार्टफोन में क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें 50-मेगापिक्सल का GN1 प्राइमरी सेंसर होगा। इसके अतिरिक्त कंपनी 48-मेगापिक्सल का अल्ट्रावॉइड लेंस दे सकती है। डुअल मेन कैमरा के अतिरिक्त इस स्मार्टफोन में 5x periscope telephoto लेंस और portrait सेंसर मिल सकता है। Also Read - Vivo के सबसे प्रीमियम स्मार्टफोन X60 Pro+ की लॉन्च डेट आई सामने, जानें फीचर्स

Vivo X60 Pro Plus 5G में क्या होगा खास?

वीवो ने इस स्मार्टफोन को वीवो चाइना की आधिकारिक वेबसाइट पर लिस्ट कर दिया है। कंज्यूमर्स इस स्मार्टफोन को 50 युआन (लगभग 570 रुपये) की कीमत पर बुक कर सकते हैं। यह स्मार्टफोन Dark Blue और Classic Orange दो कलर में लॉन्च कर सकते हैं। कंपनी फोन को + 128 GB स्टोरेज और + 256 GB स्टोरेज विकल्प में लॉन्च कर सकती है। अफवाहों की मानें तो यह स्मार्टफोन 120Hz की रिफ्रेश रेट वाली 6.56-inch की डिस्प्ले के साथ लॉन्च हो सकता है। फोन में 55W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल सकती है। Also Read - Samsung Galaxy A52 की प्रोडक्शन भारत में शुरू, 5G वेरिएंट भी हो सकता है लॉन्च

वीवो X60 and X60 Pro स्पेसिफिकेशन्स

हाल में लॉन्च हुए और X60 Pro स्मार्टफोन की बात करें तो ये 6.56-inch की FHD+ AMOLED डिस्प्ले के साथ आते हैं, जो 120Hz की रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। स्मार्टफोन में एंड्रॉयड 11 आधारित मिलता है। यह दोनों ही स्मार्टफोन 1080 चिपसेट के साथ आते हैं और इसमें 12GB तक की RAM और 256GB की स्टोरेज का विकल्प मिलता है।

कैमरा की बात करें तो Vivo X60 स्मार्टफोन में 48-megapixel + 13-megapixel (ultrawide) + 13-megapixel (portrait) का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, जबकि प्रो वेरिएंट में 48-megapixel + 8-megapixel (periscope telephoto) + 13-megapixel (ultrawide) + 13-megapixel (portrait) का क्वाड रियर कैमरा सेटअप मिलता है। दोनों ही डिवाइस में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। एक्स 60 स्मार्टफोन 4, mAh की बैटरी और प्रो वेरिएंट 4200mAh की बैटरी के साथ आते हैं, दोनों में ही 33W की चार्जिंग मिलती है।