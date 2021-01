Vivo X60 Pro Plus Launched : Vivo ने अपनी फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज का सबसे प्रीमियम स्मार्टफोन Plus को लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस फोन को फिलहाल होम मार्केट चीन में लॉन्च किया है। वीवो का यह फोन Qualcomm snapdragon 888 चिपसेट के साथ पेश किया गया है। Vivo X60 Pro+ स्मार्टफोन को कैमरा ऑप्टिक्स और गिम्बल कैमरा स्टेबलाइजेशन और 12GB की के साथ पेश किया गया है। यहां हम आपको Vivo X60 Pro Plus स्मार्टफोन की कीमत, स्पेसिफिकेशंस के बारे में बता (Vivo X60 Pro Plus Launched) रहे हैं। Also Read - Mi 11 की 10 लाख से ज्यादा यूनिट्स बिकी, Xiaomi की हुई जबरदस्त कमाई

Vivo X60 Pro Plus : कीमत

Vivo X60 Pro Plus स्मार्टफोन को दो वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। Vivo X60 Pro Plus स्मार्टफोन का 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ चीन में 4,998 CNY (करीब 56,500 रुपये) की कीमत में पेश किया गया है। इसके साथ ही इस स्मार्टफोन का दूसरा वेरिएंट 12GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ 5,998 CNY (करीब 67,700 रुपये) की कीमत में पेश किया गया है। वीवो के इस स्मार्टफोन के चीन में प्री-ऑर्डर शुरू हो गए हैं। फिलहाल कंपनी ने ग्लोबल लॉन्च को लेकर कोई जानकारी शेयर नहीं की है। यह स्मार्टफोन ब्लू और ऑरेंज कलर ऑप्शन में पेश किया गया है।

Vivo X60 Pro Plus : स्पेसिफिकेशन्स

Vivo X60 Pro+ स्मार्टफोन Qualcomm के फ्लैगशिप चिपसेट के साथ पेश किया गया है। वीवो के इस स्मार्टफोन को पहले से इंप्रूव कैमरा सेंसर के साथ पेश किया गया है। इस स्मार्टफोन में क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसका प्राइमेरी कैमरा सेंसर 48-MP IMX598 है। इसके साथ कंपनी ने इस फोन में 50MP GN1 सेंसर, 32MP डेप्थ सेंसर और 8MP पेरिस्कोप कैमरा दिया है जो 60x सुपर जूम सपोर्ट करता है। सेल्फी के लिए Vivo X60 Pro+ स्मार्टफोन में 32MP का पंच होल कैमरा सेटअप दिया है।

इस स्मार्टफोन में कैमरा सेंसर तक अच्छे से लाइट पहुंचे इसके लिए कैमरा लेंस Zeiss T* कोटिंग के साथ दिए गए हैं। इसके साथ ही कंपनी ने Pro स्मार्टफोन के मुकाबले इसमें बेहतर गिम्बल सपोर्ट पेश किया है। Vivo X60 Pro Plus स्मार्टफोन में 6.56-इंच की डिस्प्ले दी है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz और टच सैंपिंग रेट 240Hz है। इसके साथ ही यह डिस्प्ले HDR10 और HDR10+, सपोर्ट के साथ आती है। इस स्मार्टफोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है। वीवो के स्मार्टफोन में 4,200mAh की बैटरी दी गई है जो 55W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। Vivo X60 Pro+ स्मार्टफोन पर बेस्ड 1.0 पर रन करता है।