Vivo X60, Vivo X60 Pro और Vivo X60 Pro+ स्मार्टफोन गुरुवार को भारत में लॉन्च हो गए। वीवो X60 को दो वेरिएंट, जबकि X60 Pro और X60 Pro+ को एक वेरिएंट में बाजार में उतारा गया है। Vivo X60 Series स्मार्टफोन्स में 12GB तक रैम और 256GB तक स्टोरेज मिलेगी। तीनों फोन 5G सपोर्ट के साथ आते हैं। Vivo X60 और Vivo X60 Pro में 48 मेगापिक्सल ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, जबकि Vivo X60 Pro+ में क्वाड रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। बेहतरीन फोटोग्राफी एक्सपीरियंस के लिए Vivo X60 Series फोन्स में ढेरों कैमरा फीचर्स हैं।

Vivo X60 Price in india

वीवो X60 को 8GB+128GB और 12GB+256GB के साथ दो वेरिएंट में बाजार में उतारा गया है। इनकी कीमत क्रमश: 37,990 रुपये और 41,990 रुपये है।

Vivo X60 Pro price in india

वीवो X60 Pro को 12GB RAM और 256GB स्टोरेज के साथ एक वेरिएंट में पेश किया गया है। इसका दाम 49,990 रुपये है।

Vivo X60 Pro+ price in india

वीवो X60 Pro+ भी 12GB RAM और 256GB स्टोरेज के साथ सिर्फ एक वेरिएंट में आया है। इसकी कीमत 69,990 रुपये है।

Vivo X60 Series Sale Date

वीवो X60 सीरीज स्मार्टफोन्स की प्री-बुकिंग आज, यानी 25 मार्च से शुरू हो गई है। इनकी सेल 2 अप्रैल से शुरू होगी।

Vivo X60 specifications

वीवो X60 में 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ 6.56 इंच AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। फोन में Qualcomm Snapdragon 870 प्रोसेसर के साथ 12GB तक रैम और 256GB तक स्टोरेज है। यह स्मार्टफोन Android 11 पर आधारित Funtouch 11.1 पर काम करता है। इसमें 4300mAh की बैटरी दी गई है, जो 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है।

वीवो के इस फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इनमें 48MP मेन कैमरे के साथ 13MP के दो अन्य सेंसर शामिल हैं। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग जैसी जरूरतों के लिए फोन के फ्रंट में 32MP का कैमरा दिया गया है। इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर वाले इस फोन में 5G कनेक्टिविटी और USB टाइप-C पोर्ट जैसे फीचर्स मिलेंगे।

Vivo X60 Pro Specs and features

Vivo X60 Pro में भी 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ 6.56 इंच AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। फोन में Qualcomm Snapdragon 870 प्रोसेसर के साथ 12GB तक रैम और 256GB तक स्टोरेज है। यह स्मार्टफोन Android 11 पर आधारित Funtouch 11.1 पर काम करता है। इसमें 4200mAh की बैटरी दी गई है, जो 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है।

Vivo X60 series के इस फोन में भी रियर में तीन कैमरे दिए गए हैं। इसमें 48MP का मेन कैमरा है, जो Gimbal Stabilization के साथ आता है। साथ में 13MP के दो अन्य सेंसर कैमरा सेटअप में शामिल हैं। फोन का सेल्फी कैमरा 32MP का है।

Vivo X60 Pro+ Specifications in india

वीवो X60 Pro+ में भी कंपनी ने 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ 6.56 इंच AMOLED डिस्प्ले दिया है। इसमें पावरफुल Qualcomm Snapdragon 888 प्रोसेसर के साथ 12GB RAM और 256GB स्टोरेज मिलेगी। इस फोन में भी 4200mAh की बैटरी दी गई है, लेकिन इसकी बैटरी 55W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है।

Vivo X60 Pro Plus में पीछे की तरफ चार कैमरे मिलेंगे। इनमें 50MP, 48MP, 32MP और 8MP के सेंसर शामिल हैं। इस फोन में भी 48MP वाले सेंसर के साथ Gimbal Stabilization फीचर मिलता है। सेल्फी के लिए फ्रंट में 32MP का कैमरा दिया गया है। वीवो का यह स्मार्टफोन भी Android 11 पर आधारित Funtouch 11.1 पर काम करता है।