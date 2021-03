Vivo X60 सीरीज स्मार्टफोन्स की खास जानकारी हुई लीक, भारत में जल्द होंगे लॉन्च

Vivo X60 सीरीज 25 मार्च को भारत में लॉन्च होने वाली है। कंपनी ने इस बात की जानकारी पिछले हफ्ते दी थी। रिपोर्ट्स की मानें को Vivo X60 सीरीज के ग्लोबल वेरिएंट्स Snapdragon चिपसेट के साथ लॉन्च होंगे। एक टिप्स्टर ने इस स्मार्टफोन सीरीज के बारे में कुछ और जानकारियां भी साझा की है। टिप्स्टर ईशान अग्रवाल ने स्मार्टफोन के RAM और स्टोरेज कॉन्फिग्रेशन के साथ कलर ऑप्शन की जानकारी दी है। Vivo X60, Vivo X60 Pro और Vivo X60 Pro+ की कीमतों से पर्दा अगले हफ्ते उठ जाएगा। इसके साथ ही कंपनी Vivo X50 Pro+ स्मार्टफोन भी लॉन्च कर सकती है। Also Read - Vivo X60 Series से जल्द उठेगा पर्दा, दमदार कैमरे के साथ मिलेंगे धांसू फीचर्स

इस सीरीज का स्टैंडर्ड वेरिएंट यानी Vivo X60 स्मार्टफोन 8GB RAM + 128GB और 12GB RAM + 256GB वेरिएंट में आ सकता है। वहीं दूसरी ओर Vivo X60 Pro और Vivo X60 Pro+ स्मार्टफोन सिर्फ एक वेरिएंट 12GB RAM + 256GB स्टोरेज में लॉन्च होगा। तीनों ही डिवाइस ब्लू कलर में लॉन्च होंगे, जबकि X60 और X60 Pro मॉडल में ब्लैक कलर का विकल्प भी मिलेगा।

vivo really seems to be going all in for #vivoX60Series India launch.

You can expect at least:

-vivo X60 (Blue, Black, 8+128GB/12+256GB)

-vivo X60 Pro (Blue, Black, 12+256GB)

-vivo X60 Pro+ (Blue, 12+256GB)

Probably the first time launching all 3 from their flagship series.

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) March 13, 2021