Vivo की अगली फ्लैगशिप सीरीज X70 जल्द लॉन्च होने वाली है। इस सीरीज में तीन स्मार्टफोन- Vivo X70, Vivo X70 Pro और Vivo X70 Pro Plus आएंगे। इस सीरीज के तीनों फोन के बारे में आए दिन लीक्स सामने आते हैं। इस सीरीज के स्टैंडर्ड मॉडल और X70 Pro Plus का रेंडर भी सामने आया है। साथ ही, इस फोन को Google Play Console पर भी देखा गया है। सामने आ रही रिपोर्ट के मुताबिक, इस सीरीज को सितंबर में पेश किया जा सकता है।

ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि IPL 2021 के दूसरे फेज के दौरान कंपनी इस सीरीज को भारतीय बाजार में पेश कर सकती है। Vivo X70 Pro Plus के कुछ स्पेसिफिकेशन्स भी लिस्टिंग में सामने आए हैं। यह सीरीज साल की शुरुआत में लॉन्च हुए Vivo X60 Series की अपग्रेड होगी।

संभावित स्पेसिफिकेशन्स

MySmartPrice की रिपोर्ट के मुताबिक, Google Play Console डेटाबेस पर फोन के बारे में जो जानकारी मिली है उसमें फोन के प्रोसेसर का नंबर सामने आया है। Vivo X70 Pro Plus में Qualcomm Snapdragon SM8350 यानि 888 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाएगा। यह फोन 8GB RAM + 128GB और 12GB RAM + 256GB स्टोरेज फीचर के साथ आ सकता है। चीनी कंपनी के इस फ्लैगशिप फोन में Android 11 पर आधारित Funtouch OS मिलेगा।

भारतीय बाजार में लॉन्च होने वाले वेरिएंट में कर्व्ड डिस्प्ले पैनल मिल सकता है। फोन में FHD+ डिस्प्ले मिलेगा, जो 1080 x 2400 पिक्सल रेजलूशन को सपोर्ट करेगा। फोन के डिस्प्ले में हाई रिफ्रेश रेट का सपोर्ट हो सकता है। साथ ही, इसमें सेल्फी के लिए पंच-होल कैमरा डिजाइन मिलेगा। पिछले दिनों फोन को 3C सर्टिफिकेशन साइट पर देखा गया था। 3C लिस्टिंग के मुताबिक, फोन में 66W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट और 4,500mAh की बैटरी मिलेगी। फोन के कैमरे फीचर्स के बारे में जानकारी फिलहाल नहीं सामने आई है। इसे Vivo X60 Series की तरह ही कैमरा सेंट्रिक फ्लैगशिप फोन के तौर पर पेश किया जाएगा।