Vivo X70 सीरीज की लॉन्च डेट आई सामने, मिलेगा जबरदस्त कैमरा और डिजाइन

Vivo X70 सीरीज जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली है। यह स्मार्टफोन सीरीज 30 सितंबर को भारत में लॉन्च होगी। वीवो की आधिकारिक साइट पर इसका इवेंट के लिए माइक्रोसाइट जारी कर दी गई है। बता दें कि Vivo X70 सीरीज चीन में पहले ही लॉन्च हो चुकी है। कंपनी ने 9 सितंबर को अपने घरेलू बाजार में इस सीरीज में तीन स्मार्टफोन- Vivo X70, Vivo X70 Pro और Vivo X70 Pro+ लॉन्च किए हैं। माइक्रो साइट पर इस सीरीज के बारे में ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं है। सीरीज Zeiss ऑप्टिक्स, गिंबल कैमरा के साथ आएगा।

वीवो एक्स 70 सीरीज भारत में 30 सितंबर को दोपहर 12 बजे लॉन्च होगी। माइक्रोसाइट पर टाइमर भी नजर आ रहा है। इसके अतिरिक्त माइक्रोसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, आने वाली सीरीज में Zeiss ऑप्टिक्स मिलेंगे, जो Zeiss T कोटिंग के साथ आएंगे। इसके साथ ही सीरीज में एक अल्ट्रा सेंसिंग गिंबल कैमरा मिलेगा, जो रात के वक्त अच्छी फोटो लेने में मदद करेगा। इसके अतिरिक्त साइट पर Vivo X70 Pro और Vivo X70 Pro Plus की कुछ तस्वीरें मौजूद हैं। भारत में इसकी कीमत को लेकर फिलहाल कोई जानकारी नहीं है।

Vivo X70 specifications

वीवो एक्स 70 स्मार्टफोन में 6.56-inch का Full HD+ AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और HDR 10 सपोर्ट के साथ आता है। इसमें MediaTek Dimensity 1200 प्रोसेसर दिया गया है, जो 12GB RAM और 256GB स्टोरेज के साथ आता है। इसमें 40MP के प्राइमरी लेंस वाला ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप और 32MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है। फोन में 4000mAh की बैटरी लगी है, जो 44W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है।

वीवो एक्स 70 प्रो के स्पेसिफिकेशन्स

Vivo X70 Pro के स्पेसिफिकेशन्स काफी हद तक X70 से ही मिलते हैं। दोनों डिवाइसेस के बीच में प्रोसेसर, कैमरा सेटअप और बैटरी का अंतर है। हैंडसेट में Exynos 1080 प्रोसेसर दिया गया है, जो 12GB तक RAM और 512GB तक स्टोरेज के साथ आता है। फोन में क्वाड रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसका मेन लेंस 50MP का है। इसके अलावा फोन में 8MP का पेरीस्कोप लेंस मिलता है। वीवो ने इसमें 4500mAh बैटरी दी गई है, जो 44W Flash चार्जिंग के साथ आता है।

वीवो एक्स 70 प्रो प्लस के स्पेसिफिकेशन्स

स्मार्टफोन में 6.78-inch का Ultra-HD AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। स्मार्टफोन Snapdragon 888+ प्रोसेसर पर काम करता है, जो 12GB तक RAM और 512GB तक स्टोरेज के साथ आता है। हैंडसेट में क्वाड रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जो Vivo X70 Pro वाला है। हालांकि, इसमें 48MP का अल्ट्रा-वाइड एंगल लेंस मिलेगा। हैंडसेट को पावर देने के लिए 5000mAh की बैटरी दी गई है जो 55W की फ्लैश चार्ज सपोर्ट करती है। इसमें डुअल बैंड वाईफाई के साथ-साथ 5G, Bluetooth v5.2, Beidou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, NFC, USB Type-C जैसे कनेक्टिविटी फीचर्स मिलेंगे।