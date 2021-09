Vivo X70 सीरीज हुई लॉन्च, 3 अलग-अलग फ्लैगशिप चिप से लैस हैं 3 फ्लैगशिप फोन

वीवो ने चीनी मार्केट में नई Vivo X70 स्मार्टफोन सीरीज लॉन्च कर दी है। इस लाइनअप में X70, X70 Pro और X70 Pro Plus डिवाइसेज शामिल हैं। यह नई सीरीज कंपनी की X60 सीरीज की सक्सेसर है और उम्मीद है कि वीवो इसे भारत में जल्द ही लॉन्च करेगी। ये तीनों फोन तीन अलग-अलग प्रोसेसर से लैस हैं। स्टैंडर्ड मॉडल में MediaTek Dimensity 1200 चिप लगी हुई है, प्रो मॉडल में Samsung Exynos 1080 चिप लगी हुई है और प्रो प्लस मॉडल में Qualcomm Snapdragon 888 Plus प्रोसेसर लगा हुआ है। आइए इन तीनों डिवाइस की कीमत और स्पेसिफिकेशन्स देख लेते हैं। Also Read - Vivo ला रहा है एक और सस्ता 5G फोन, X70 Series के साथ 9 सितंबर को हो सकता है लॉन्च

Vivo X70, X70 Pro, X70 Pro Plus prices

Vivo X70 का 8GB+128GB मॉडल 3699 युआन का है, जो लगभग 42,000 रुपये बनते हैं। इसका 8GB+256GB मॉडल 3,999 युआन का है और 12GB+256GB मॉडल 4299 युआन का है। Also Read - Vivo X70 और X70 Pro+ जल्द होंगे लॉन्च, TENAA लिस्टिंग से हुआ कई स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा

Vivo X70 Pro का 8GB+128GB मॉडल 4299 युआन का है, जो लगभग 49,000 रुपये का है। इसका 8GB+256GB मॉडल 4,599 युआन का है। Also Read - Vivo X70 Pro+ का कैमरा सिस्टम होगा खास, नई लीक में हुआ खुलासा

Vivo X70 Pro Plus का 8GB+256GB मॉडल 5,499 युआन का है, जो लगभग 62,000 रुपये का है। इसका 12GB+256GB मॉडल 5,999 युआन का है और 12GB+512GB मॉडल 6,999 युआन का है।

Vivo X70, X70 Pro, X70 Pro Plus specifications

Vivo X70 में एक 6.56-इंच की FHD+ AMOLED स्क्रीन है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट, पंच-होल कटआउट और फ्लैट एजेस के साथ आती है। यह MediaTek Dimensity 1200 प्रोसेसर से लैस है, जो 12GB तक रैम और 256GB तक स्टोरेज के साथ पेयर किया गया है। इसमें 4,400mAh बैटरी है, जो 44W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। डिवाइस की बैक पर तीन कैमरे हैं, जिनमें एक 40MP का मेन कैमरा, एक 12MP का अल्ट्रावाइड एंगल लेंस और एक 12MP का पोर्ट्रेट सेंसर है। सामने एक 32MP का सेल्फी कैमरा भी है। डिवाइस में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है और यह 181 ग्राम का है।

Vivo X70 Pro में भी एक 6.56-इंच की FHD+ AMOLED स्क्रीन है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट, पंच-होल कटआउट और फ्लैट एजेस के साथ आती है। यह Exynos 1080 प्रोसेसर से लैस है, जो 12GB तक रैम और 512GB तक स्टोरेज के साथ पेयर किया गया है। इसमें 4,450mAh बैटरी है, जो 44W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। डिवाइस की बैक पर चार कैमरे हैं, जिनमें एक 50MP का मेन कैमरा, एक 12MP का अल्ट्रावाइड एंगल लेंस, एक 8MP का पोर्ट्रेट सेंसर और एक 12MP का टेलीफोटो लेंस है। सामने एक 32MP का सेल्फी कैमरा भी है। डिवाइस में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है और यह 185 ग्राम का है।

Vivo X70 Pro Plus में एक 6.78-इंच की QHD+ Samsung E5 AMOLED स्क्रीन है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट, पंच-होल कटआउट और कर्व एजेस के साथ आती है। यह Qualcomm Snapdragon 888 Plus प्रोसेसर से लैस है, जो 12GB तक रैम और 512GB तक स्टोरेज के साथ पेयर किया गया है। इसमें 4,500mAh बैटरी है, जो 55W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। डिवाइस की बैक पर चार कैमरे हैं, जिनमें एक 50MP का मेन कैमरा, एक 48MP का अल्ट्रावाइड एंगल लेंस, एक 8MP का पोर्ट्रेट सेंसर और एक 12MP का टेलीफोटो लेंस है। सामने एक 32MP का सेल्फी कैमरा भी है। डिवाइस में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है और यह 209 ग्राम का है।