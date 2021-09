Vivo ने अपकमिंग फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज Vivo X70 Series की लॉन्च डेट रिवील की है। इस स्मार्टफोन सीरीज को iQOO Z5 5G के लॉन्च के दो दिन बाद 30 सितंबर को भारत में पेश किया जाएगा। कंपनी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस सीरीज की लॉन्च डेट कंफर्म की है। साथ ही, इसके लिए कंपनी ने माइक्रोसाइट भी क्रिएट की है, जिसफर फोन के फीचर्स को टीज किए गए हैं। Vivo X50 और X60 सीरीज की तरह ही इस अपकमिंग सीरीज में दमदार कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। Also Read - Vivo X70 सीरीज की लॉन्च डेट आई सामने, मिलेगा जबरदस्त कैमरा और डिजाइन

Vivo X70 Series में कंपनी तीन मॉडल- Vivo X70, Vivo X70 Pro और Vivo X70 Pro Plus पेश करेगी। इस स्मार्टफोन सीरीज को हाल ही में चीनी बाजार में पेश किया गया है। हालांकि, भारत में लॉन्च होने वाले मॉडल के फीचर में कुछ अंतर देखने को मिलेगा। हाल ही में आई एक लीक रिपोर्ट के मुताबिक, Vivo X70 Pro 5G को भारत में MediaTek Dimensity 1200 SoC के साथ पेश किया जा सकता है। वहीं, चीन में यह फोन Samsung Exynos 1080 के साथ पेश हुआ है। जबकि, फोन के टॉप मॉडल में Qualcomm Snapdragon 888+ 5G SoC का इस्तेमाल किया जाएगा। इस प्रोसेसर का साथ लॉन्च होने वाला यह कंपनी का पहला फोन होगा।

चीनी कंपनी के इस अपकमिंग फ्लैगशिप सीरीज के टॉप मॉडल में ZEISS लेंस के साथ-साथ V1 इमेजिंग चिप का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कैमरे से ली गई तस्वीर और वीडियो को रिफाइन करेगा। कंपनी की माइक्रोसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक, इस सीरीज के फोन में भी गिम्बल स्टेब्लाइजेशन फीचर देखने को मिलेगा। Vivo X70 Pro Plus दुनिया का पहला फोन होगा, जिसके चारों रियर कैमरों में OIS (ऑप्टिकल इमेज स्टेब्लाइजेशन) फीचर देखने को मिलेगा।

Make the world your canvas.#vivoX70Series is launching on 30.09.2021 at 12PM.#PhotographyRedefined pic.twitter.com/NXOIm9ipl1

— Vivo India (@Vivo_India) September 24, 2021