Vivo X80 और Vivo X80 Pro 5G स्मार्टफोन आज भारत में लॉन्च हो गए हैं। वीवो ने इन दोनों फोन को इस महीने की शुरुआत में ग्लोबली पैश किया था। हालांकि, यह सीरीज चीनी बाजार में पहले ही लॉन्च हो चुकी थी। भारत में और ग्लोबली लॉन्च हुए दोनों फोन के फीचर्स चीन में लॉन्च हुए फोन की तरह ही हैं। यह सीरीज Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 और MediaTek Dimensity 9000 SoC प्रोसेसर, 80W फास्ट चार्जिंग, 12GB RAM और शानदार कैमरा जैसे फीचर्स के साथ आती है। आइए, जानते हैं वीवो की इस सीरीज के बारे में.. Also Read - Vivo X80, X80 Pro 5G आज भारत में होंगे लॉन्च, जानें क्या होगा खास?

Vivo X80 Series कीमत और उपलब्धता

वीवो के ये दोनों प्रीमियम स्मार्टफोन ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर सेल के लिए उपलब्ध होंगे। Vivo X80 दो स्टोरेज ऑप्शन- 8GB RAM + 128GB और 12GB RAM + 256GB के साथ आता है। इसके बेस वेरिएंट की कीमत 54,999 रुपये है। जबकि इसका टॉप वेरिएंट 59,999 रुपये में मिलेगा। यह फोन दो कलर ऑप्शन- Cosmic Black और Urban Blue में आता है। Also Read - Phones launching in May 2022: Vivo से OnePlus तक, इस महीने आएंगे एक से बढ़कर एक स्मार्टफोन

वहीं, Vivo X80 Pro एक ही स्टोरेज ऑप्शन 12GB RAM + 256GB में आता है। इसकी कीमत 79,999 रुपये है। यह फोन एक ही कलर ऑप्शन- Cosmic Black में आएगा। इन दोनों फोन की सेल 25 मई को आयोजित की जाएगी। प्री-बुकिंग आज यानी 18 मई से शुरू हो गई है। प्री-बुकिंग करने पर 8000 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस मिलेगा। साथ ही 10 प्रतिशत तक का डिस्काउंट ऑफर किया जाएगा। Also Read - Vivo X80 Series भारत में 18 मई को होगी लॉन्च, मिलेंगे ये दमदार स्पेसिफिकेशन

Vivo X80/X80 Pro के खास फीचर्स

120Hz AMOLED डिस्प्ले

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (Vivo X80 Pro)

MediaTek Dimensity 9000 SoC (Vivo X80)

8GB/12GB RAM, 256GB/512GB स्टोरेज

50MP कैमरा

80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट

50W वायरलेस चार्जिंग (Vivo X80 Pro)

Vivo X80 Pro के फीचर्स

Vivo के इस प्रीमियम स्मार्टफोन X80 Pro में 6.78 इंच का FHD+ E5 2K LTPO AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। फोन का डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। यह कंपनी का भारत में लॉन्च होने वाला पहला फोन है, जो Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 के साथ आता है। इस स्मार्टफोन में 12GB तक LPDDR5 RAM और 256GB UFS 3.1 स्टोरेज का सपोर्ट दिया गया है।

इस फोन के कैमरे की बात करें तो फोन में क्वाड रियर कैमरा सेटअप मिलेगा। इसमें 50MP का प्राइमरी Samsung ISOCELL GNV सेंसर दिया गया है। इसके अलावा फोन में 48MP का Sony IMX598 अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलेगा। कंपनी ने इस फोन में 8MP का पेरीस्कोप सेंसर और 12MP का प्रोट्रेट सेंसर भी दिया है।

फोन का पेरीस्कोप कैमरा 60x डिजिटल जूम को सपोर्ट करता है। फोन में सेल्फी के लिए 32MP का कैमरा दिया जा सकता है। फोन में बेहतर पिक्चर क्लिक करने के लिए Vivo V1+ इमेज चिप दिया गया है। साथ ही, इसमें ZEISS सिनेमैटिक ऑप्टिक्स मिलेगा।



Vivo X80 Pro में 4,700mAh की बैटरी दी गई है। साथ ही, फोन में 80W वायर्ड और 50W वायरलेस फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है। गेमिंग लवर्स के लिए इसमें वेपर चेंबर कूलिंग फीचर भी मिलेगा। यह Android 12 पर आधारित Funtouch OS 12 के साथ आता है। इसके अलावा फोन में IP68 वाटरप्रुफ फीचर मिलेगा। फोन में 3D अल्ट्रासोनिक ऑप्टिकल इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा। सिक्योरिटी के लिए ऐप ओपन करने के लिए दो फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट मिलेगा।

Vivo X80 के फीचर्स

इस सीरीज के बेस मॉडल में भी 6.78 इंच का FHD+ डिस्प्ले मिलेगा। यह फोन AMOLED पैनल के साथ आता है, जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट दिया गया है। Vivo X80 में MediaTek Dimensity 9000 SoC दिया गया है। यह फोन भी 12GB RAM और 256GB स्टोरेज का सपोर्ट के साथ आता है। इसमें 4,500mAh की बैटरी और 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलती है। साथ ही, यह Android 12 पर आधारित Funtouch OS 12 पर काम करता है।

Vivo X80 के कैमरे फीचर्स की बात करें तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा। फोन का प्राइमरी कैमरा 50MP का है। इसके प्राइमरी कैमरे में Sony IMX 866 सेंसर दिया गया है, जो OIS (ऑप्टिकल इमेज स्टेब्लाइजेशन) फीचर को सपोर्ट करता है। वहीं, इस फोन में 12MP का अल्ट्रा वाइड और 12MP का प्रोट्रेट सेंसर भी दिया गया है। सेल्फी के लिए इसमें भी 32MP का कैमरा मिलता है।

Vivo TWS 2 Series

इन दोनों स्मार्टफोन के अलावा वीवो ने Vivo TWS 2 ANC को भी लॉन्च किया है। यह 12.2mm ऑडियो ड्राइवर, एक्टिव न्वॉइज कैंसिलेशन के साथ आता है। कंपनी का दावा है कि इसमें 49 घंटे का म्यूजिक प्लेबैक टाइम मिलता है। इसके साथ Vivo TWS 2e को भी लॉन्च किया गया है। इसमें 30 घंटे तक का म्यूजिक प्लेबैक टाइम मिलेगा।