Vivo X90 Series इस साल के अंत तक लॉन्च हो सकती है। वीवो के इस फ्लैगशिप सीरीज के बारे में कई लीक रिपोर्ट्स सामने आई है। चीनी कंपनी इस फोन को साल के अंत तक लॉन्च कर सकती है। पिछले दिनों आई एक रिपोर्ट के मुताबिक, वीवो ने X80 सीरीज लाइनअप के X80 Pro+ को बंद कर दिया है। अपकमिंग X90 सीरीज में कंपनी वनिला Vivo X90 के साथ-साथ X90 Pro और Vivo X90 Pro+ को पेश कर सकती है। पहले सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक, वीवो के इस अपकमिंग सीरीज में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 प्रोसेसर दिया जाएगा। हालांकि, एक नई रिपोर्ट आई है, जिसके मुताबिक, अपकमिंग फोन MediaTek Dimensity के फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ आ सकता है। Also Read - Vivo X80 Pro+ हुआ कैंसिल, जल्द लॉन्च होगा Vivo X90 Pro+ स्मार्टफोन

चीनी टिप्स्टर डिजिटल चैट स्टेशन ने Weibo पर दावा किया है कि MediaTek Dimensity 9000 के अगले जेनरेशन वाले प्रोसेसर को Vivo X90 Series में इस्तेमाल किया जा सकता है। टिप्स्टर ने दावा कि है कि Dimensity 9000 प्रोसेसर का AnTuTu बेंचमार्क स्कोर Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 से ज्यादा है। Also Read - Vivo X90 Series की लॉन्चिंग डिटेल लीक, 5000mAh बैटरी के साथ मिलेंगे ये धमाल फीचर्स

एक और टिप्स्टर Ice Universe ने पिछले दिनों दावा किया था कि Vivo X90 सीरीज को दिसंबर में लॉन्च किया जाएगा। इस सीरीज के X90 Pro+ में Qualcomm Snapdragon 8 Gen प्रोसेसर, LPDDR5x+ और UFS4.0 स्टोरेज सपोर्ट दिया जा सकता है। इस फ्लैगशिप फोन में 1 इंच का प्राइमरी कैमरा सेंसर मिल सकता है। इसमें Samsung का E4 AMOLED डिस्प्ले पैनल दिया जा सकता है। Also Read - Vivo X90 Pro के स्पेसिफिकेशन्स लीक, मिलेगा Snapdragon 8 Gen 2 प्रोसेसर

Get your money ready for the vivo X90 Pro+ in December, 1″ main camera, new telephoto sensor, new telephoto algorithm, Snapdragon 8gen2+LPDDR5x+UFS4.0, new Samsung top E6 screen. @sondesix

— Ice universe (@UniverseIce) September 20, 2022