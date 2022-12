Vivo Y02 को कंपनी के लेटेस्ट एंट्री-लेवल स्मार्टफोन के तौर पर लॉन्च कर दिया गया है। इस फोन की कीमत 9,000 रुपये से भी कम की है। स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो वीवो वाई02 स्मार्टफोन में 5000mAh की दमदार बैटरी दी गई है। इसके अलावा, फोन में HD+ डिस्प्ले, Mediatek Helio P22 प्रोसेसर दिया गया है, जिसके साथ 3GB RAM और 32GB स्टोरेज मिलती है। जैसे कि नाम से समझ आता है वीवो वाई02 फोन मौजूदा Vivo Y01 का सक्सेसर है। Also Read - Smartphone launching in India this month: Realme 10 Pro से लेकर Vivo Y02 तक, भारत में इस महीने लॉन्च होंगे ये 5 स्मार्टफोन

Vivo Y02 price in India

कंपनी ने Vivo Y02 स्मार्टफोन की कीमत 8,999 रुपये सेट की है। इस फोन को Vivo India वेबसाइट के जरिए खरीदा जा सकता है। कलर ऑप्शन की बात करें, तो इस फोन में Orchid Blue और Cosmic Grey ऑप्शन में लाया गया है। Also Read - Vivo Y02 Smartphone भारत में जल्द होगा लॉन्च! 10000 रुपये से कम होगी कीमत

Vivo Y02 specifications

-Android 12 (Go edition)

-6.51-इंच HD+ IPS LCD डिस्प्ले

-Mediatek Helio P22

-3GB RAM और 32GB स्टोरेज

-8MP का कैमरा

-5000mAh बैटरी Also Read - Vivo Y35 5G फोन TENAA पर हुआ लिस्ट! बजट में मिलेंगे 12GB RAM जैसे फीचर्स

वीवो के इस लेटेस्ट स्मार्टफोन Android 12 (Go edition) बेस्ड FunTouch OS 12 पर काम करता है। इसमें 6.51-इंच HD+ IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है। फोन का रेजलूशन 720 x 1600 पिक्सल है। इसके अलावा, रिफ्रेश रेट 60Hz और आस्पेक्ट रेशियो 20:9 है। यह फोन Mediatek Helio P22 प्रोसेसर से लैस है, जिसके साथ 3GB RAM और 32GB स्टोरेज मिलती है। फोन की स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए बढ़ाया जा सकता है।

फोटोग्राफी के लिए फोन में 8MP का कैमरा मिलता है। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 5MP का कैमरा दिया गया है। फोन के बैक कैमरा में एलईडी फ्लैश सपोर्ट मिलता है। साथ ही फोटोग्राफी के लिए फेस ब्यूटी व टाइमलैप्स जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं।

फोन की बैटरी 5000mAh की है। कनेक्टिविटी के लिए फोन में डुअल 4जी VoLTE, वाई-फाई 5, जीपीएस, माइक्रो यूएसबी 2.0 पोर्ट और 3.5mm ऑडियो जैक मिलता है। फोन का डायमेंशन 163.99 x 75.64 x 8.49mm और भार 186 ग्राम है।

Vivo Y01 के फीचर्स

Vivo Y02 फोन Vivo Y01 का सक्सेसर है। वीवो वाई01 फोन में 6.51 इंच का बड़ा LCD डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा, यह MediaTek Helio P35 प्रोसेसर पर प्रोसेसर से लैस है। इस फोन में 2GB RAM और 32GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है। बैक में 13MP का मेन कैमरा मिलता है। साथ ही फोन में LED फ्लैश भी दिया गया है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 5MP का कैमरा दिया गया है। इसके अलावा फोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा। यह स्मार्टफोन 5,000mAh की बैटरी और 10W चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है।