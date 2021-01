चीनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Vivo जल्द ही भारतीय बाजार में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर सकती है। रिपोर्ट्स की मानें तो कंपनी Y12s को भारतीय बाजार में पेश कर सकती है, जो पिछले साल नवंबर महीने में कुछ साउथ ईस्ट एशियाई बाजारों में लॉन्च हुआ था। इस स्मार्टफोन को Bureau of Indian Standards (BIS) के डेटा बेस में पिछले साल दिसंबर में स्पॉट किया गया था, जिससे संकेत मिलते हैं कि यह स्मार्टफोन जल्द ही भारतीय बाजार में लॉन्च हो सकता है। नई जानकारी भी इसी संबंध में आई है। Also Read - Vivo Y51A price in india: 5000mAh बैटरी वाला Vivo Y51A भारत में लॉन्च, जानें कीमत और खूबियां

क्या हो सकती है कीमत

Y12s स्मार्टफोन Glacier Blue और Phantom Black जैसे कलर में लॉन्च हो सकता है। हालांकि इसकी कीमत और लॉन्च डेट को लेकर कोई जानकारी नहीं है। रिपोर्ट्स की मानें तो यह स्मार्टफोन एक महीने में भारतीय बाजार में लॉन्च हो सकता है। यह स्मार्टफोन हांगकांग और वियतनाम जैसे बाजार में लॉन्च हो चुका है। Vivo Y12s की दूसरे बाजार में कीमतों की बात करें तो यह फोन HK$ 1,098 लगभग 10500 रुपये की कीमत पर लॉन्च हुआ था। Also Read - iQOO 7 launch today: iQOO 7 स्मार्टफोन आज होगा लॉन्च, मिलेगी 120W सुपर-फास्ट चार्जिंग

Vivo Y12s

वीवो ने इस स्मार्टफोन में 6.51 इंच की IPS डिस्प्ले दी है। वॉटरड्रॉप नॉच वाली इस स्क्रीन में 20:9 एस्पेक्ट रेश्यो मिलता है, जिसकी स्क्रीन रेजलूशन 720×1600 पिक्सल्स का है। Vivo Y12s में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया है, जिसका प्राइमरी कैमरा 13 मेगापिक्सल का है, जबकि दूसरा सेंसर 2-मेगापिक्सल का है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 8 मेगापिक्सल का कैमरा लगा है। कंपनी ने फोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक का सपोर्ट दिया है। Also Read - Vivo X60 Pro+ के डीटेल लॉन्च से पहले लीक, पावरफुल प्रोसेसर के साथ मिलेगी सुपर फास्ट चार्जिंग

Vivo Y12s स्मार्टफोन Mediatek Helio P35 चिपसेट दिया गया है, जो 3GB के सपोर्ट के साथ आता है। फोन में का इंटरनल स्टोरेज मिलती है, जिसे माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से बढ़ाया जा सकता है। स्मार्टफोन एंड्रॉइड 10 पर आधारित FunTouch 11 पर रन करता है। कंपनी ने इसमें 5,000mAh की बैटरी के साथ 10W का चार्जिंग सपोर्ट दिया है। कनेक्टिविटी के लिए फोन में डुअल सिम सपोर्ट, 802.11ac, 5.0, , microUSB, और 3.5mm ऑडियो जैक का फीचर दिया है।