Vivo Y15s भारत में लॉन्च, कम कीमत में मिल रहे शानदार स्पेसिफिकेशन

Vivo Y15s भारत में लॉन्च हो गया है। शानदार डिजाइन और 5000mAh बैटरी वाले इस बजट रेंज स्मार्टफोन को 2 कलर वेरिएंट में उतारा गया है। इसकी कीमत 11000 रुपये से कम है। स्मार्टफोन में बड़ा डिस्प्ले दिया गया है। MediaTek Helio P35 प्रोसेसर से लैस इस हैंडसेट में और भी कई शानदार फीचर्स मिलते हैं। डिवाइस में 13MP AI डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इस आर्टिकल में इसकी कीमत और सभी स्पेसिफिकेशन बताए गए हैं।

Vivo Y15s Specification

वीवो के इस स्मार्टफोन में 1600X720 पिक्सल वाला 6.51 इंच का Halo FullView HD डिस्प्ले दिया गया है। Vivo Y15s में 3GB RAM के साथ 32GB इंटरनल स्टोरेज मिलता है। स्मार्टफोन 5000mAH की बैटरी से लैस है। यह Android 11 पर बेस्ड Funtouch OS 11.1 पर रन करता है।

फोटोग्राफी के लिए इसके रियर में 13MP का प्राइमरी कैमरा और 2MP का सुपर मेक्रो कैमरा लगा है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 8MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। शूटिंग के लिए इसमें पैनोरमा, फेस ब्यूटी, फोटो, वीडियो, लाइव फोटो, टाइम-लैप्स, प्रो मोड जैसे कई फीचर्स शामिल हैं। वीवो के यह स्मार्टफोन रिवर्स चार्जिंग फीचर के साथ आया है, जो इसे एक पावरफुल पावरबैंक भी बनाता है। यह 8.28mm पतला है और इसका वजन 179 ग्राम है। इसके अलावा भी स्मार्टफोन में कई अच्छे फीचर्स दिए गए हैं।

Vivo Y15s Price in India

Vivo Y15s को Wave Green और Mystic Blue कलर ऑप्शन में लॉन्च किया गया है। इसकी सेल आज यानी 18 फरवरी से ही Vivo के ऑनलाइन स्टोर और रिटेल स्टोर पर शुरू हो जाएगी। इसकी कीमत 10990 रुपये है।