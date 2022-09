Vivo ने Y सीरीज का एक और सस्ता स्मार्टफोन भारत में लॉन्च किया है। पिछले सप्ताह लॉन्च से पहले इस फोन की कीमत रिवील हुई थी। वीवो ने इस स्मार्टफोन को दो स्टोरेज वेरिएंट्स में पेश किया है। साथ ही, इस फोन को दो कलर ऑप्शन- Stellar Black और Drizzlling Gold में उतारा गया है। फोन के मुख्य फीचर्स की बात करें तो इसमें MediaTek Helio P35 प्रोसेसर, 5,000mAh बैटरी और डुअल रियर कैमरा सेटअप जैसे फीचर्स मिलते हैं। इस सीरीज में कंपनी ने पिछले दिनों Vivo Y35 और Vivo Y22 को भी भारत में लॉन्च किया है। Also Read - Vivo Y16 की कीमत लॉन्च से पहले रिवील, 5000mAh बैटरी समेत कई जबरदस्त फीचर्स

वीवो के इस फोन के फीचर्स की बात करें तो इसमें 6.51 इंच की HD+ डिस्प्ले दिया गया है। फोन के डिस्प्ले में ट्रेडिशनल वाटरड्रॉप नॉच डिजाइन दिया गया है। इसके डिस्प्ले का रेजलूशन 1600×720 पिक्सल है। सिक्योरिटी के लिए इस स्मार्टफोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। साथ ही,यह फोन फेस वेक फीचर और आई प्रोटेक्शन मोड जैसे फीचर्स के साथ भी आता है। Also Read - Vivo Y16 4G फोन 5000mAh बैटरी के साथ लॉन्च, जानें स्पेसिफिकेशन

This is a mark of perfection. An unstoppable force of style. Presenting the new #vivoY16 in Drizzling Gold. Buy now and enjoy cashback up to Rs 1500! #ItsMyStyle pic.twitter.com/RcQhl4UgY0

