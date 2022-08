Vivo Y16 4G को कंपनी ने अपने लेटेस्ट बजट स्मार्टफोन के रूप में लॉन्च कर दिया है। स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो यह फोन HD+ डिस्प्ले, MediaTek Helio P35 प्रोसेसर, 4GB RAM और 5000mAh बैटरी के साथ आता है। Also Read - Vivo X80 Pro+ स्मार्टफोन सितंबर में होगा लॉन्च! मिलेगा Snapdragon 8+ Gen 1 प्रोसेसर

नया बजट Vivo Y16 4G फोन Android 12 बेस्ड Funtouch OS 12 पर काम करता है। इसमें 6.51 इंच का HD+ डिस्प्ले दिया गया है। सेल्फी कैमरा के लिए फोन में नॉच कटआउट मिलता है। इसके अलावा, फोन MediaTek Helio P35 प्रोसेसर से लैस है, जिसके साथ कंपनी ने 4GB RAM और 128GB स्टोरेज दी है। Also Read - Vivo Y35 जल्द भारत में होगा लॉन्च, मिलेगा 50MP कैमरा और 5000mAh की बैटरी

Also Read - Vivo Y22s फोन 50MP कैमरा के साथ लॉन्च, जानें कीमत और स्पेसिफिकेशन

बता दें, फोन में Extended RAM 2.0 सपोर्ट मिलता है, जो कि 1GB एक्सट्रा वर्चुअल रैम प्रोवाइड करता है। इसके अलावा, फोन में माइक्रोएसडी कार्ड सपोर्ट भी दिया गया है, जिसकी मदद से आप फोन की स्टोरेज को भी बढ़ा सकते हैं।

फोटोग्राफी के लिए वीवो वाई16 4जी फोन डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इस कैमरा सेटअप का प्राइमरी कैमरा 13MP का है, जिसके साथ 2MP का सेकेंडरी कैमरा सेंसर दिया गया है। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 5MP का कैमरा दिया हुआ है।

फोन की बैटरी 5000mAh की है, जिसके साथ 10W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। कनेक्टिविटी के लिए फोन में यूएसबी टाइप-सी पोर्ट, डुअल-बैंड वाई-फाई और ब्लूटूथ 5.0 मिलता है। फोन का डायमेंशन 163.95×75.55×8.19mm औप भार 183 ग्राम है।

कीमत की बात करें, तो Vivo Y16 4G के दाम फिलहाल पब्लिक नहीं किए गए हैं। हालांकि, स्पेसिफिकेशन से अंदाजा लगया जा सकता है कि यह कंपनी का बजट स्मार्टफोन है। कंपनी ने फोन में दो कलर ऑप्शन Stellar Black और Drizzling Gold पेश किया है। कहा जा रहा है कि कंपनी आने वाले दिनों में इस फोन को भारत समेत अन्य देशों में भी लॉन्च करेगी, फिलहाल इसे Hong Kong में लॉन्च किया गया है।

Give your style a boost with our stunning new #vivoY35 – launching tomorrow! Stay tuned. #ItsMyStyle pic.twitter.com/r11PRZ3saX

— Vivo India (@Vivo_India) August 28, 2022