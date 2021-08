Vivo Y21 फोन भारत में हुआ लॉन्च, बजट रेंज में मिल रही कई खूबियां

Vivo Y21 को भारत में लॉन्च कर दिया गया है। कंपनी ने इस हैंडसेट में सेल्फी कैमरे के लिए WaterDrop Notch दिया है। इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी लगा है। कंपनी ने इसे किफायती दाम में लॉन्च किया है। यह इस सेगमेंट के अन्य धांसू फोन Realme 8 5G, Redmi Note 10T और Samsung Galaxy M32 को कड़ी टक्कर देगा। Also Read - Deal of the Day 20 August: Oppo और Vivo के स्मार्टफोन्स पर मिल रहा डिस्काउंट, इन आइटम्स पर भी है छूट

दमदार बैटरी वाले इस बजट फोन की कीमत लॉन्चिंग से पहले ही लीक हो गई थी। हालांकि, अब कंपनी ने इसकी आधिकारिक कीमत की घोषणा कर दी है। फोन के सभी स्पेसिफिकेशन्स और कीमत जानने के लिए यह आर्टिकल पढ़ें। Also Read - Vivo Y21: दमदार बैटरी वाले बजट फोन की कीमत लॉन्च से पहले हुई लीक

Vivo Y21 Price in India and Availability

इस फोन ने कई वेरिएंट में भारतीय बाजार में एंट्री ली है। इसके 4GB RAM + 64GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट की कीमत 13,990 रुपये और 4GB RAM + 128GB इंटरनल स्टोरेज वाले टॉप वेरिएंट की कीमत 15,490 रुपये है। फोन Diamond Glow और Midnight Blue कलर ऑप्शन में आया है। इसे Vivo India e-store, Amazon, Paytm, Flipkart, Retail stores और Tatacliq से खरीद सकते हैं। यह इन सब पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। Also Read - Vivo के दो धांसू स्मार्टफोन जल्द होंगे लॉन्च, इनके कई स्पेसिफिकेशन्स हुए लीक

Vivo Y21 Specification

Vivo Y21 में 6.51 इंच का HD+ डिस्प्ले दिया गया है। इसका पिक्सल रेजलूशन 1600X720 और आस्पेक्ट रेशियो 20:9 है। फोन में MediaTek Helio P35 SoC, 4GB RAM और 128GB तक का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। इसे microSD कार्ड की मदद से बढ़ाया भी जा सकता है। फोन पर Android 11 पर Funtouch 11.1 OS पर चलता है। इसमें 5000mAh की बैटरी दी गई है, जो 18W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें 4G LTE, dual-band Wi-Fi, Bluetooth 5.1, GPS और USB Type-C पोर्ट दिया गया है।

अब अगर कैमरा सेटअप की बात करें तो Y21 में डुअल बैक कैमरा दिया गया है। इसमें 13MP का प्राइमरी कैमरा और 2MP का मेक्रो लेंस शामिल है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 8MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। फोन साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर से लैस है। इसका साइज 164x76x8mm और वजन 182 ग्राम है।