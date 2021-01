Vivo Y31s हुआ लॉन्च, Snapdragon 480 SoC वाला दुनिया का पहला स्मार्टफोन

vivo Y31s worlds first Snapdragon 480 smartphone: वीवो ने Y-सीरीज के तहत एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है। इसे Y31s नाम से बाजार में उतारा गया है। Snapdragon 480 प्रोसेसर के साथ आने वाला यह दुनिया का पहला स्मार्टफोन है। Vivo Y31s को सिर्फ एक वेरियंट में पेश किया गया है। यहां हम आपको वीवो के इस लेटेस्ट फोन के बारे में सबकुछ बता रहे हैं। Also Read - Motorola One 5G Ace सस्ता 5G स्मार्टफोन लॉन्च, जानिए कीमत और स्पेसिफिकेशन्स

कीमत (Vivo Y31s price)

vivo Y31s को अभी चीन में लॉन्च किया गया है। वहां इसकी कीमत 1,698 युआन (करीब 19,250 रुपये) है। कंपनी ने चीन में इसकी प्री-बुकिंग शुरू कर दी है, जबकि फोन की सेल 15 जनवरी को शुरू होगी।

Vivo Y31s के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स (Vivo Y31s Specifications and Features)

vivo Y31s की डिजाइन हाल में लॉन्च हुए कंपनी के नए स्मार्टफोन्स की तरह है। इसके कैमरा सेटअप की डिजाइन vivo X50 सीरीज जैसी है। वीवो के इस स्मार्टफोन में 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ 6.58 इंच IPS फुल + डिस्प्ले दिया गया है। फोन में 480 प्रोसेसर, 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज हैं।

वीवो का यह नया फोन डुअल रियर कैमरा सेटअप के साथ आता है। इसमें 13 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा और 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर शामिल हैं। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग जैसी जरूरतों के इस लिए फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा।

vivo Y31s में 5000mAh की बैटरी दी गई है, जो 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। फिंगरप्रिंट सेंसर फोन की साइड में दिए गए पावर बटन पर है। यह स्मार्टफोन एंड्रॉइड 11 पर आधारित .5 पर काम करता है।

वीवो के इस फोन में टाइप- पोर्ट, 3.5mm हेडफोन जैक, अक्सेलेरोमीटर, एम्बिएंट लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, जायरोस्कोप और कंपास जैसे फीचर्स मिलते हैं। vivo Y31s को मोनोट कलर, टाइटेनियम इम्पटी ग्रे, रूबी रेड कलर ऑप्शन में पेश किया गया है।