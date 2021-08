Vivo ने भारत में सोमवार, 23 अगस्त 2021, को एक नया Y-सीरीज स्मार्टफोन Vivo Y33s लॉन्च किया है। यह एक बजट फोन है, जिसमें मीडियाटेक हीलियो G85 प्रोसेसर के साथ ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। फोन में सेल्फी कैमरा के लिए एक नॉच है और यह एक सिंगल 8GB रैम मॉडल में लॉन्च किया गया है। आइए इसकी कीमत, सेल और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - 4500mAh बैटरी, 12GB तक RAM, 48MP रियर और 32MP सेल्फी कैमरे वाले 5G फोन Vivo X60 पर मिल रहा Discount, Flipkart से उठाएं कई ऑफर्स का लाभ

Vivo Y33s price, availability

Vivo Y33s की कीमत 17,990 रुपये है। यह एकमात्र 8GB RAM + 128GB स्टोरेज मॉडल में आता है। यह फोन एक्सटेंडेड रैम 2.0 के साथ आता है, जो डिवाइस की स्टोरेज का इस्तेमाल करके फोन को एक्स्ट्रा 4GB वर्चुअल रैम प्रदान करता है। Vivo Y33s को Midday Dream और Mirror Black कलर में पेश किया गया है।

कस्टमर इस फोन को वीवो इंडिया ई-स्टोर, अमेजन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, टाटाक्लिक, बजाज फिनसर्व EMI स्टोर और सभी पार्टनर रिटेल स्टोर के माध्यम से आज से खरीद सकते हैं। मेनलाइन स्टोर्स पर कस्टमर्स इस डिवाइस पर HDFC और ICICI बैंक क्रेडिट और डेबिट कार्ड की मदद से 1,500 रुपये का कैशबैक भी पा सकते हैं।

Vivo Y33s स्पेसिफिकेशन्स

Vivo Y33s एंड्रॉइड 11 पर आधारित Funtouch OS 11.1 पर चलता है। इसमें 6.58 इंच की Full HD+ LCD डिस्प्ले है। यह डिवाइस MediaTek Helio G80 प्रोसेसर से लैस है, जो 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ पेयर किया गया है। फोन में 5,000mAh की बैटरी है जो 18W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

फोटो और वीडियो के लिए, फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें एक 50MP का प्राइमरी सेंसर, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो शूटर और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर शामिल हैं। डिवाइस में एक 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। वीवो के इस फोन में एक साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक का भी फीचर है। इसका वजन 182 ग्राम है।