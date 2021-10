Vivo Y3s हुआ लॉन्च, कम कीमत में 5000mAh बैटरी के साथ मिलेगा 13MP कैमरा

वीवो ने अपनी वाई सीरीज का नया स्मार्टफोन Vivo Y3s लॉन्च कर दिया है। यह स्मार्टफोन 5000mAh की बैटरी के साथ आता है। कंपनी ने फोन में MediaTek Helio P35 प्रोसेसर दिया है। इसे एक बजट ऑप्शन की रूप में लॉन्च किया गया है। डिवाइस 2GB RAM और 32GB स्टोरेज के साथ आता है। कंज्यूमर्स इस फोन को तीन कलर- पर्ल वाइट, मिंट ग्रीन और स्टैरी ब्लू में खरीद सकते हैं। हैंडसेट FunTouch OS 11 पर काम करता है और इसमें 13MP का सेंसर मिलता है। आइए जानते हैं इसकी खास बातें और कीमत। Also Read - Deal of the Day में आज सस्ते में खरीदें Oppo A16 समेत ये फोन्स, इन आइटम्स पर भी छूट

Vivo Y3s Price In India

वीवो ने इस फोन को सिर्फ एक कॉन्फिगरेशन 2GB RAM + 32GB स्टोरेज में लॉन्च किया है। फोन 9,490 रुपये की कीमत पर मिलेगा। इसे 18 अक्टूबर से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चैनल्स से खरीदा जा सकता है। हैंडसेट को वीवो ई-स्टोर, अमेजन इंडिया, फ्लिपकार्ट, टाटा क्लिक, पेटिएम से खरीद सकते हैं। कंज्यूमर्स Vivo Y3s स्मार्टफोन को नो-कॉस्ट ईएमआई पर खरीदा जा सकता है। यह ऑफर तीन महीने के लिए रहेगा।

स्पेसिफिकेशन्स

Vivo Y3s स्मार्टफोन में 6.51-inch का Halo FullView LCD डिस्प्ले मिलता है, जो HD+ (1600×720) रेजलूशन के साथ आता है। फोन में MediaTek Helio P35 प्रोसेसर मिलता है, जो 2GB RAM के साथ आता है। हैंडसेट Android 11 Go Edition पर आधारित Funtouch OS 11 पर काम करता है। फोन सिर्फ एक कॉन्फिगरेशन 2GB RAM + 32GB स्टोरेज में आता है। स्टोरेज को माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से 1TB तक बढ़ाया जा सकता है।

स्मार्टफोन में 13MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है, जबकि फ्रंट में कंपनी ने 5MP का सेल्फी कैमरा लेंस दिया है। इसमें 5000mAh की बैटरी दी गई है, जो 10W की चार्जिंग के साथ आता है। हैंडसेट में रिवर्स चार्जिंग फीचर भी मिलते हैं। डुअल सिम और डुअल स्टैंड बाय मोड वाले इस फोन में ट्रिपल कर्ड स्लॉट मिलता है, जिसमें दो सिम और एक माइक्रो एसडी कार्ड एक साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। फोन में Bluetooth 5.0, Wi-Fi, GPS और माइक्रो यूएसबी पोर्ट जैसे फीचर मिलते हैं।