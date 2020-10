Vivo Y70 और Vivo Y11s दो किफायती स्मार्टफोन हुए लॉन्च, जानिए कीमत

वीवो ने यूरोपीय बाजार में दो नए स्मार्टफोन- Vivo Y70 और Vivo Y11s लॉन्च किए हैं। यह दोनों ही किफायती स्मार्टफोन है। कंपनी ने इन स्मार्टफोन के साथ दो अन्य फोन भी यूरोपीय बाजार में लॉन्च किए हैं। जिसमें से Vivo X51 5G और Y20s स्मार्टफोन Vivo X50 Pro और Vivo Y20 के रिब्रांडेड वर्जन हैं। यह दोनों ही स्मार्टफोन इस साल की शुरुआत में लॉन्च हुए थे। वहीं दूसरी ओर Vivo Y70 स्मार्टफोन हाल में लॉन्च हुए Vivo V20 SE का रिब्रांडेड वर्जन लगता है, जबकि स्पेकिसिफिकेशन्स के आधार पर Vivo Y11s स्मार्टफोन Vivo Y20s का वाटर डाउन वर्जन है। Also Read - Vivo Y70 स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेसन्स और कीमत लॉन्चिंग से पहले हुई लीक

Vivo Y70, Vivo Y11s कीमत

कंपनी के मुताबिक Vivo Y70 स्मार्टफोन GBP 279 (लगभग 26,900 रुपये) की कीमत पर यूके में लॉन्च हुआ है, जो 29 अक्टूबर से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। वहीं Vivo Y11s स्मार्टफोन की कीमत और उपलब्धता की जानकारी कंपनी ने नहीं दी है। यह स्मारट्फोन यूरोपीय बाजार में- फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, स्पेन और यूके में उपलब्ध होंगे।

स्पेसिफिकेशन्स (वीवो वाई70)

वीवो ने इस स्मार्टफोन में 6.44-inch का AMOLED डिस्प्ले दिया है, जो वॉटरड्रॉप नॉच के साथ आता है। फोन में HDR10 सपोर्ट वाला 1080 x 2400 pixels full HD+ resolution डिस्प्ले दिया गया है, जो 20:9 आस्पेक्ट रेशियो के साथ आता है। इसमें 60Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले पैनल दिया गया है। फोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, जो Gorilla Glass 3 प्रोटेक्शन के साथ आता है।

यह स्मार्टफोन Snapdragon 665 प्रोसेसर के साथ आता है। फोन में 8 जीबी तक की LPPDR4x रैम दी गई है। इसके अतिरिक्त स्मार्टफोन में 128 GB का स्टोरेज मिलता है। फोन में माइक्रो एसडी कार्ड का विकल्प दिया गया है, जिसकी मदद से स्टोरेज को बढ़ाया जा सकता है। यह स्मार्टफोन एंड्रॉयड 10 ओएस पर आधारित FunTouchOS 11 पर काम करता है। स्मार्टफोन में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है।

इसके अतिरिक्त स्मार्टफोन ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, जिसका मुख्य लेंस 48-megapixel का f/1.8 aperture वाला लेंस है। इसके अतिरिक्त स्मार्टफोन में 8-megapixel का ultrawide सेंसर लगा है और एक 2-megapixel bokeh लेंस दिया गया है। स्मार्टफोन में 4,100mAh की बैटरी दी गई है, जो 33W के फ्लैश चार्ज टेक्नोलॉजी के साथ आता है। यह स्मार्टफोन 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, USB-C और 3.5mm हेडफोन जैक के साथ आता है। फोन दो रंग Oxygen Blue और Gravity Black में लॉन्च हुआ है।