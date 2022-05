Vivo Y75 भारत में लॉन्च हो गया है। यह कंपनी का मिड-रेंज स्मार्टफोन है, जो कि कई दमदार फीचर्स से लैस है। इस फोन में आपको MediaTek Helio G96 प्रोसेसर, 50MP कैमरा, 44MP सेल्फी कैमरा और 44W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। फोन की सेल 31 मई से शुरू की जाएगी। Also Read - Vivo Y75 4G जल्द होगा भारत में लॉन्च, कंपनी ने किया कन्फर्म

भारत में Vivo Y75 स्मार्टफोन की कीमत 20,999 रुपये तय की गई है, जिसमें फोन का 8GB RAM और 128GB स्टोरेज वेरिएंट मलता है। फोन की सेल भारत में 31 मई से शुरू होगी, जिसे आप Flipkart और Vivo India ई-स्टोर से खरीद सकते हैं। वीवो वाई75 में Moonlight Shadow और Dancing Waves कलर ऑप्शन दिए गए हैं। Also Read - Vivo Y75 5G: वीवो ने लॉन्च किया 50MP कैमरे, 5000mAh बैटरी वाला धांसू फोन, जानें कीमत

सेल ऑफर्स की बात करें, तो ICICI, SBI, IDFC First Bank और OneCard के जरिए फोन की खरीद पर ग्राहकों को 1,500 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। Also Read - Vivo Y75 5G: वीवो का 50MP कैमरे वाला पतला स्मार्टफोन आज भारत में होगा लॉन्च, मिलेंगे धांसू फीचर

Create your own style with the Dancing Waves 🌊 and Moonlight Shadow🌒 colours of the all-new slim and stylish #vivoY75 🤩​ just like @SaraAliKhan did.

