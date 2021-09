Xiami ने अपनी नई 11 सीरीज में Xiaomi 11 Lite NE 5G को आज भारत में लॉन्च किया है। पिछले दिनों ग्लोबली पेश हुए इस सीरीज के अफोर्डेबल फोन को दो स्टोरेज ऑप्शन- 6GB RAM + 128GB और 8GB RAM + 128GB में पेश किया गया है। इस 5G फोन की पहली सेल 2 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। यह फोन चार कलर ऑप्शन- Tuscany Coral, Jazz Blue, Diamond Dazzle और Vinyl Black में आता है। Also Read - 8GB RAM, 128GB स्टोरेज, 64MP कैमरे के साथ आया Xiaomi 11 Lite NE 5G, पहली सेल में मिलेंगे धांसू ऑफर्स

Xiaomi 11 Lite NE 5G के बेस 6GB RAM + 128GB वेरिएंट की कीमत 23,499 रुपये है। वहीं, इसके टॉप मॉडल 8GB RAM + 128GB की कीमत 25,499 रुपये है। ये दोनों मॉडल 2 अक्टूबर को दिन के 12 बजे Amazon India, Mi.com और Mi Home स्टोर पर सेल के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इस स्मार्टफोन की खरीद पर 2,000 रुपये तक का बैंक ऑफर मिलेगा। साथ ही, दिवाली ऑफर के तहत 2 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच खरीदने पर 1,500 रुपये का डिस्काउंट दिया जाएगा। वहीं, फोन की खरीद पर 12 महीने तक नो-कॉस्ट EMI का भी लाभ मिलेगा। Also Read - Xiaomi 11 Lite NE 5G आज भारत में होगा लॉन्च, जानें कितनी होगी कीमत और स्पेसिफिकेशन

Last but not the least. *drumrolls* Also Read - Xiaomi, Samsung, OPPO, Vivo, iQOO, Motorola और POCO अगले सप्ताह भारत में लॉन्च करेंगे ये 10 धांसू स्मार्टफोन

