शाओमी ने भारत में लॉन्च किया सबसे तेज चार्ज होने वाला 5G स्मार्टफोन, जानें कीमत

Xiaomi 11i Series में दो स्मार्टफोन आज भारत में लॉन्च हुए हैं। Xiaomi India ने इन स्मार्टफोन को Xiaomi 11i और Xiaomi 11i HyperCharge के नाम से पेश किए हैं। ये दोनों फोन लगभग एक जैसे फीचर्स के साथ आते हैं। हालांकि, दोनों के चार्जिंग फीचर में अंतर देखने को मिलेगा। Xiaomi 11 Series के दोनों ही फोन दो स्टोरेज ऑप्शन- 6GB RAM + 128GB और 8GB RAM + 128GB में आते हैं। ये नवंबर में चीनी बाजार में लॉन्च हुए Redmi Note 11 सीरीज के रीब्रांड मॉडल हैं। Also Read - Xiaomi 11i HyperCharge 5G आज भारत में होगा लॉन्च, मिलेंगे 108MP कैमरे समेत ये धांसू फीचर

Xiaomi के ये दोनों स्मार्टफोन MediaTek Dimensity 920 SoC के साथ आते हैं। कल यानी 5 जनवरी को भारतीय बाजार में लॉन्च हुए Vivo V23 में भी यही प्रोसेसर दिया गया है। चीनी कंपनी ने Mi 10i में इस्तेमाल होने वाले Qualcomm Snapdragon 750G चिपसेट को इस फोन में अपग्रेड किया है। यह प्रोसेसर 8 तरह के 5G बैंड को सपोर्ट कर सकता है। Also Read - Xiaomi 11i HyperCharge की कीमत हुई लीक, इतने में खरीद सकेंगे आप

Xiaomi 11i और Xiaomi 11i HyperCharge स्मार्टफोन में 6.7 इंच का FHD+ AMOLED डिस्प्ले पैनल दिया गया है। ये फोन 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करने वाले डिस्प्ले के साथ आते हैं। इनके डिस्प्ले का टच सैम्पलिंग रेट 360Hz है और 1200 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करते हैं। Also Read - Xiaomi 11i HyperCharge के फीचर्स और कलर ऑप्शन आए सामने, मिलेगी 120W की चार्जिंग

Xiaomi 11i Series में MediaTek Dimensity 920 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है। इस सीरीज के स्मार्टफोन 8GB तक RAM और 128GB तक इंटरनल स्टोरेज को सपोर्ट करते हैं। इस स्मार्टफोन सीरीज में 3GB तक वर्चुअल RAM फीचर भी दिया गया है। फोन में 5160mAh की बैटरी का सपोर्ट मिलता है। Xiaomi 11i में 67W फास्ट चार्जिंग फीचर मिलता है। वहीं, HyperCharge वेरिएंट में 120W का चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। दोनों ही फोन Android 11 पर आधारित MIUI 12.5 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करते हैं। साथ ही, ये IP53 रेटिंग के साथ आते हैं।

Xiaomi 11i और Xiaomi 11i HyperCharge के बैक में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। फोन का प्राइमरी कैमरा 108MP का है। इसके अलावा इसमें 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिलता है। वहीं, फोन में तीसरा रियर कैमरा 2MP का है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 16MP का कैमरा दिया गया है। इस स्मार्टफोन सीरीज के कैमरे से 4K क्वालिटी की वीडियो शूट की जा सकती है।

