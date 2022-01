120W फास्ट चार्जिंग और 108MP कैमरे के साथ आज लॉन्च होगा Xiaomi का यह धांसू फोन

Xiaomi 11i HyperCharge 5G स्मार्टफोन को आज भारत में लॉन्च किया जाएगा। इस स्मार्टफोन का लॉन्च इवेंट आज यानी 6 जनवरी को दिन के 12 बजे शाओमी के आधिकारिक सोशल चैनल पर आयोजित किया जाएगा। Xiaomi 11i HyperCharge कंपनी का पहला फोन होगा, जो 120W फास्ट चार्जिंग फीचर के साथ भारत में पेश होने जा रहा है। कंपनी अपने सोशल मीडिया हैंडल से इस फोन के फास्ट चार्जिंग फीचर के बारे में प्रमोट कर रही है। कंपनी के दावे के मुताबिक, यह फोन 15 मिनट में 0 से 100 प्रतिशत चार्ज हो जाएगा। Also Read - Xiaomi 11i HyperCharge की कीमत हुई लीक, इतने में खरीद सकेंगे आप

फोन के फीचर्स की बात करें तो इसमें फुल एचडी प्लस (FHD+) AMOLED डिस्प्ले पैनल मिलेगा। साथ ही, यह MediaTek Dimensity 920 SoC के साथ आ सकता है। कल यानी 5 जनवरी को Vivo V23 स्मार्टफोन को भी इसी प्रोसेसर के साथ पेश किया गया है। Also Read - Xiaomi 11i HyperCharge के फीचर्स और कलर ऑप्शन आए सामने, मिलेगी 120W की चार्जिंग

P̵a̵t̵i̵e̵n̵c̵e̵ ̵i̵s̵ ̵p̵o̵w̵e̵r̵.

̵K̵n̵o̵w̵l̵e̵d̵g̵e̵ ̵i̵s̵ ̵p̵o̵w̵e̵r̵. Also Read - Xiaomi 11i Hypercharge समेत जनवरी के पहले सप्ताह में लॉन्च होंगे ये फोन, मिलेंगे शानदार स्पेसिफिकेशन

POWER IS POWER.

Redefine power with #Xiaomi11iHypercharge: 120 Watt Hypercharge to fuel 100% in just 15 mins.

Witness the #𝘏𝘺𝘱𝘦𝘳𝘤𝘩𝘢𝘳𝘨𝘦𝘙𝘦𝘷𝘰𝘭𝘶𝘵𝘪𝘰𝘯 on 6th Jan: https://t.co/gh6YKt60lT pic.twitter.com/DGou4Eeywr

— Xiaomi India | #Xiaomi11iHypercharge ⚡ (@XiaomiIndia) December 22, 2021