Xiaomi 11i Hypercharge की इंडिया लॉन्च डेट का ऐलान हो गया है। इस डिवाइस को भारत में 6 जनवरी 2022 को पेश किया जाएगा। यह देश में कंपनी का पहला स्मार्टफोन होगा जो 120W फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ आएगा। शाओमी का कहना है कि यह फोन बस 15 मिनट में फुल चार्ज हो सकता है। आइए इस डिवाइस के बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - OnePlus RT से Xiaomi 11i Hypercharge तक, दिसंबर 2021 में लॉन्च होंगे ये बेहतरीन स्मार्टफोन

Xiaomi 11i Series भारत में 6 जनवरी को लॉन्च होगी। इस लाइनअप में Xiaomi 11i Hypercharge भी शामिल है, जो 120W फास्ट चार्जिंग के साथ आएगा। इस लॉन्च डेट की जानकारी Xiaomi Global VP और Xiaomi India MD Manu Kumar Jain की तरफ से आई है। Also Read - Xiaomi 11i Hypercharge जल्द आ रहा भारत, मिलेगी 120W फास्ट चार्जिंग

इन्होंने ट्विटर पर एक पोस्टर डालकर Xiaomi 11i Hypercharge के लॉन्च के बारे में बताया है। 120W फास्ट चार्जिंग के अलावा पोस्टर में इस डिवाइस के बारे में कोई और जानकारी नहीं मिलती है। इस ट्वीट को आप नीचे देख सकते हैं:

𝗜𝗻𝗱𝗶𝗮’𝘀 𝗙𝗮𝘀𝘁𝗲𝘀𝘁 𝗖𝗵𝗮𝗿𝗴𝗶𝗻𝗴 𝗦𝗺𝗮𝗿𝘁𝗽𝗵𝗼𝗻𝗲!⚡

Embrace the power of #120Watt #Hypercharge with #Xiaomi11iHypercharge on 6 Jan.

100% charge in just ~15 mins!

— Manu Kumar Jain (@manukumarjain) December 22, 2021