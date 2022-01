शाओमी के इस धांसू फोन का इंतजार खत्म, 19 जनवरी को 120W फास्ट चार्जिंग और 108MP कैमरे के साथ भारत में होगा लॉन्च

Xiaomi 11T Pro को जल्द ही भारत में लॉन्च किया जाएगा। कंपनी ने इस फोन की लॉन्च डेट ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon पर रिवील की है। 19 जनवरी को लॉन्च होने वाले इस स्मार्टफोन को कंपनी HyperPhone के नाम से प्रमोट कर रही है। इस स्मार्टफोन को पिछले साल यूरोपीय बाजार में Xiaomi 11T और Xiaomi 11 Lite NE 5G के साथ पेश किया गया था। इस फोन में भी Xiaomi 11i HyperCharge की तरह 120W फास्ट चार्जिंग फीचर मिलेगा। साथ ही, फोन में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले पैनल दिया जाएगा। Also Read - 120W फास्ट चार्जिंग, 108MP कैमरा, 5160mAh बैटरी वाले Xiaomi 11i HyperCharge 5G फोन की पहली सेल 12 को, मिल रहे धांसू ऑफर

Xiaomi ने अपने ट्विटर हैंडल से भी फोन की लॉन्च डेट शेयर की है। साथ ही, इस फ्लैगशिप फोन का माइक्रोपेज Amazon India पर भी क्रिएट किया गया है। इस फोन के माइक्रोपेज में लॉन्च डेट के साथ डिस्प्ले फीचर आदि की जानकारी रिवील की गई है। फोन के अन्य फीचर के बारे में डिटेल्स आज यानी 11 जनवरी, 2022 को रिवील की जाएगी। Also Read - Xiaomi 11i और Xiaomi 11i HyperCharge स्मार्टफोन हुए लॉन्च, मिलेगा 120W फास्ट चार्जिंग फीचर

यूरोपीय बाजार में पहले ही लॉन्च हो चुके इस फोन के फीचर्स की बात करें तो इसमें 6.7 इंच का 10 बिट AMOLED डिस्प्ले मिलेगा। फोन का डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा। इस फ्लैगशिप फोन में Qualcomm Snapdragon 888 प्रोसेसर मिलेगा। फोन 12GB तक RAM और 256GB तक इंटरनल स्टोरेज के साथ आ सकता है। Also Read - Xiaomi 11i HyperCharge 5G आज भारत में होगा लॉन्च, मिलेंगे 108MP कैमरे समेत ये धांसू फीचर

It takes a revolution to create a powerful smartphone like this.

Introducing #𝗧𝗵𝗲𝗛𝘆𝗽𝗲𝗿𝗽𝗵𝗼𝗻𝗲 – Xiaomi 11T Pro

Experience the perfect amalgamation of Design & Power on 19.01.2022

The Revolution continues.#HyperchargeRevolution

Know more: https://t.co/2syPoOtfsz pic.twitter.com/3MJcrEZzqu

— Xiaomi India | #Xiaomi11TPro 😎 (@XiaomiIndia) January 10, 2022