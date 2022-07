Xiaomi 12 Lite के फीचर्स लॉन्च से पहले सामने आए हैं। इसे 8 जुलाई से प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। कंपनी ने इसे ऑफिशियल साइट पर लिस्ट किया है। फोन को Xiaomi 12S सीरीज के साथ 4 जुलाई को लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि, कंपनी ने इसकी लॉन्च डेट कंफर्म नहीं की है। शाओमी के इस अपकमिंग फोन में 108MP कैमरा, OLED डिस्प्ले, HDR10+ जैसे फीचर्स मिलेंगे। पिछले कुछ दिनों से इसके बारे में लीक्स सामने आ रहे थे। Also Read - Top-10 Phones launched in this week:12GB RAM, 150W फास्ट चार्जिंग, 48MP+2MP डबल सेल्फी कैमरा, और Curved Display समेत कई खास फीचर्स से लैस

Xiaomi Azerbaijan के इंस्टाग्राम हैंडल से फोन की प्री-ऑर्डर डिटेल शेयर की है। जहां यह जानकारी दी गई है कि इसे 8 जुलाई से प्री-ऑर्डर किया जा सकेगा। अप्रैल के महीने में कंपनी ने भारतीय बाजार में Xiaomi 12 Pro 5G को लॉन्च किया था। आने वाले दिनों में इस फोन को भी भारतीय बाजार में पेश किया जा सकता है। Also Read - Xiaomi 12 Lite 5G लाइव इमेज हुई लीक, कम कीमत में मिलेगा 108MP कैमरा

फीचर्स (Xiaomi 12 Lite Features)

Xiaomi 12 Lite के फीचर्स की बात करें तो ऑफिशियल लिस्टिंग के मुताबिक, फोन में 6.55 इंच का OLED डिस्प्ले मिलेगा। इसका डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा। साथ ही, फोन के डिस्प्ले में HDR10+ का भी सपोर्ट मिलेगा। यह फोन Qualcomm Snapdragon 778G प्रोसेसर के साथ आएगा। इसमें 8GB तक RAM और 128GB तक स्टोरेज का सपोर्ट दिया जा सकता है। Also Read - Xiaomi 12S और Xiaomi 12S Pro को किया गया स्पॉट, लॉन्च से पहले प्रोसेसर का हुआ खुलासा

वहीं, शाओमी के इस फोन में 4,300mAh की बैटरी मिलेगी। साथ ही, यह 67W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आ सकता है। फोन में USB Type C चार्जिंग, Wi-Fi6, Bluetooth 5.2 जैसे कनेक्टिविटी फीचर्स मिल सकते हैं। फोन MIUI 13 पर रन करेगा, जो Android 12 पर बेस्ड होगा।

Xiaomi 12 Lite 5G के कैमरे फीचर्स की बात करें तो इस फोन के बैक में ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया जाएगा। इसका प्राइमरी कैमरा 108MP का होगा। इसके अलावा फोन में 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल और 2MP का मैक्रो कैमरा मिलेगा। सेल्फी के लिए इस डिवाइस में 32MP का कैमरा मिलेगा।

Xiaomi 12 Lite Price

शाओमी के इस फोन की कीमत 24,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये के बीच हो सकती है। फोन इस महीने ग्लोबली लॉन्च हो सकता है। वहीं, भारतीय बाजार में यह फोन साल की तीसरी तिमाही में आ सकता है। Xiaomi 12S और Xiaomi 12S Pro को भी भारतीय बाजार में इसी तिमाही में पेश किया जा सकता है।