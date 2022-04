Xiaomi 12 Pro 5G भारत में जल्द ही लॉन्च होने वाला है। इस स्मार्टफोन की चर्चा काफी ज्यादा हो रही है क्योंकि यह बड़े-बड़े स्मार्टफोन को टक्कर देने वाला है। भारत में कल ही OnePlus 10 Pro को लॉन्च किया गया है, जिसकी सीधी टक्कर शाओमी के इस अपकमिंग फोन से हो सकती है। Also Read - 108MP कैमरा, 8GB तक RAM और 5160mAh की बैटरी वाले Xiaomi 11i 5G को सस्ते में खरीदने का मौका, Flipkart पर मिल रहा Discount

शाओमी भारत में Xiaomi 12 Series को लॉन्च करने वाली है। कल शाम को कंपनी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के जरिए Xiaomi 12 Pro 5G के लॉन्च का ऐलान कर दिया है। शाओमी ने अपने इस ट्वीट के साथ एक 15 सेकंड का वीडियो टीजर भी रिलीज किया है, जिसमें फोन की एक झलक दिखाई दे रही है और उसमें एक आदमी उस फोन कैमरा से पिक्चर्स क्लिक करता हुआ नजर आ रहा है, जो बताता है कि इस फोन का कैमरा काफी शानदार होने वाला है। Also Read - 50MP कैमरा, 5000mAh बैटरी और 33W चार्जिंग के साथ लॉन्च हुआ नया Redmi Note 11S 5G, देखें फर्स्ट लुक

इस महीने की शुरुआत में शाओमी ने Xiaomi 12 Series को यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका, मीडिल ईस्ट और लेटिन अमेरिका में ग्लोबल लॉन्च किया था। इस सीरीज के अंतर्गत Xiaomi 12, 12 Pro और 12X मौजूद है। भारत में शाओमी ने अभी तक सिर्फ एक Xiaomi 12 Pro 5G के लॉन्च का ऐलान किया है। अब देखना होगा कि कंपनी इस सीरीज के बाकी फोन्स को भी लॉन्च करती है या नहीं। Also Read - Redmi 10 5G, Redmi Note 11S 5G, Redmi Note 11 Pro+ 5G हुए ग्लोबल मार्केट में लॉन्च, जानें कीमत और स्पेसिफिकेशन्स

