Xiaomi ने भारत में अपन नया फ्लैगशिप Xiaomi 12 Pro 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। इस फोन को चाइना में पहले ही लॉन्च कर दिया गया था, अब इसे भारत में लॉन्च किया गया है। खास बात यह कि फोन 12GB तक की रैम के साथ आता है। यह स्मार्टफोन Noir Black, Opera Mauve aur Couture Blue कलर में अवेलेबल है।

Xiaomi 12 Pro में 6.73 इंच 2K+ 120Hz AMOLED AMOLED डिस्प्ले स्क्रीन दी गई है। यह स्मार्टफोन Snapdragon 8 Gen 1 चिपसेट के साथ आता है। फोन में LTPO 2.0 टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है, जिसकी वजह से यह कम पावर कंज्यूम करता है। इसमें Dolby Vision और Dolby Atmos सपोर्ट मिलता है। यह Android 12-बेस्ड MIUI पर चलता है। फोन को दो वेरिएंट्स में पेश किया गया है। पहला 8GB+256GB और दूसरा 12GB+256GB वेरिएंट है।

Xiaomi 12 Pro का कैमरा

फोन के कैमरा फीचर्स की बात करें तो इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा (अल्ट्रा-वाइड), टेलीफोटो लेंस के साथ 50 मेगापिक्सल का कैमरा और 50MP कैमरा (वाइड एंगल लेंस) शामिल हैं। फोटोग्राफी के मामले में इसमें मोशन ट्रकिंग फोकस, अल्ट्रा नाईट फोटो, पोट्रेट नाईट मोड, पोट्रेट HDR, फोटो क्लोन जैसे कई शानदार फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा फोन के फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है।

Xiaomi 12 Pro की बैटरी

इस स्मार्टफोन में 4600mAh की बैटरी दी गई है, जो 120W Xiaomi Hypercharge टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करती है। बूस्ट मोड में इसे फुल चार्ज करने में 18 मिनट और स्टैंडर्ड मोड में इसे चार्ज करने में 24 मिनट का समय लगता है। इसके अलावा इसे वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है। 50W वायरलेस टर्बो मोड में इसे 42 मिनट में फुल चार्ज किया जा सकता है।

Xiaomi 12 Pro कनेक्टिविटी ऑप्शन

कनेक्टिविटी के मामले में यह स्मार्टफोन डुअल बैंड GPS, AGPS, Bluetooth v5.2, WIFI 6E और USB 2.0 OTG सपोर्ट के साथ आता है।

Xiaomi 12 Pro 5G स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत 62999 रुपये है। इसके 8GB RAM वेरिएंट को 62,999 रुपये और 12GB RAM वेरिएंट को 66,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसके अलावा फोन पर ICICI बैंक के साथ 6,000 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है।

स्मार्टफोन की सेल 2 मई दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। सेल शुरू होने शुरुआती दिनों में इसे 4,000 रुपये के फ्लैट डिस्काउंट पर खरीदा जा सकता है।

