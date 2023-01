Xiaomi 13 Series को जल्द भारत में लॉन्च किया जा सकता है। इस स्मार्टफोन सीरीज के प्रो मॉडल Xiaomi 13 Pro को भारतीय सर्टिफिकेशन वेबसाइट BIS पर देखा गया है। इसके अलावा इस फोन को सिंगापुर की सर्टिफिकेशन साइट SIRIM और NBTC पर भी देखा जा चुका है, जो दर्शाता है कि कंपनी इस फोन को जल्द ग्लोबल बाजार में लाने की तैयारी कर रही है। Xiaomi 13 और Xiaomi 13 Pro को पिछले महीने यानी दिसंबर 2022 में चीनी बाजार में लॉन्च किया गया था। फोन के ग्लोबल वेरिएंट में घरेलू वेरिएंट के मुकाबले कई अलग फीचर्स दिए जा सकते हैं। Also Read - 50MP कैमरा, Snapdragon 8 Gen 2 प्रोसेसर, 12GB RAM और 120W फास्ट चार्जिंग वाला Xiaomi 13 Pro लॉन्च, तस्वीरों में देखें First Look

टिप्सटर मुकुल शर्मा ने Xiaomi 13 Series के दोनों मॉडल की NBTC लिस्टिंग और Xiaomi 13 Pro के BIS लिस्टिंग की डिटेल अपने ट्विटर हैंडल से शेयर की है। NBTC लिस्टिंग के मुताबिक, Xiaomi 13 का मॉडल नंबर 2211133G और Xiaomi 13 Pro का मॉडल नंबर 2210132G है। वहीं, BIS लिस्टिंग में Xiaomi 13 Pro का यही मॉडल नंबर देखा गया है।

बता दें पिछले साल शाओमी ने भारत में Xiaomi 12 लॉन्च नहीं किया था। कंपनी ने भारतीय बाजार में केवल Xiaomi 12 Pro पेश किया था, जो 50MP ट्रिपल कैमरा, 120W फास्ट चार्जिंग जैसे फीचर्स के साथ आता है। ऐसे में कंपनी भारत में इसके केवल प्रो मॉडल को ही लॉन्च कर सकती है।

Xiaomi 13 Series के फीचर्स

Xiaomi 13 Series के फीचर्स की बात करें तो इसके स्टैंडर्ड मॉडल Xiaomi 13 में 6.36 इंच का FHD+ AMOLED डिस्प्ले मिलता है। वहीं, इसका प्रो मॉडल 6.73 इंच के QHD+ 120Hz AMOLED डिस्प्ले के साथ आता है। ये दोनों फोन Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 के साथ आते हैं। इसमें LPDDR5 RAM, UFS 4.0 स्टोरेज जैसे फीचर्स मिलते हैं।

शाओमी के इस सीरीज के स्टेंडर्ड मॉडल में 4,500mAh की बैटरी मिलती है। वहीं, इसका प्रो मॉडल 4,820mAh के साथ आता है। इसमें 120W वायर्ड चार्जिंग मिलती है, जबकि स्टैंडर्ड मॉडल में 67W वायर्ड चार्जिंग दिया गया है। ये दोनों फोन 50W वायरलेस चार्जिंग के साथ आते हैं। फोन में Android 13 पर बेस्ड MIUI मिलेगा।

इस सीरीज के कैमरा फीचर्स की बात करें तो Xiaomi 13 में 50MP का मेन कैमरा दिया गया है, जो OIS यानी ऑप्टिकल इमेज स्टेब्लाइजेशन के साथ आता है। इसके अलावा फोन में 12MP अल्ट्रा वाइड कैमरा और 10MP का टेलीफोटो कैमरा मिलेगा। वहीं, इसके प्रो मॉडल में 50MP का मेन OIS कैमरा, 50MP का अल्ट्रा वाइड और 50MP का टेलीफोटो कैमरा मिलता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इन दोनों फोन में 32MP का कैमरा मिलता है।