Xiaomi और Poco के इन स्मार्टफोन को जल्द मिलेगा Android 11 beta अपडेट

गूगल ने पिक्सल स्मार्टफोन्स के लिए एंड्रॉयड 11 बीटा (Android 11 beta) अपडेट की घोषणा कर दी है। लेकिन यह अपडेट फिलहाल सिर्फ पिक्सल स्मार्टफोन्स को ही मिलेगा। कंपनी ने इस बात के संकेत दिए हैं कि अन्य स्मार्टफोन ब्रांड के लिए भी एंड्रॉयड 11 बीटा प्रोग्राम का अपडेट जल्द ही जारी किया जाएगा। शाओमी की मी 10 सीरीज और पोको एफ 2 प्रो स्मार्टफोन को एंड्रॉयड 11 बीटा अपडेट मिलेगा। शाओमी और पोको दोनों ने इस बात की जानकारी दी है। दोनों ही ब्रांड द्वार अलग अलग किए गए ट्वीट में तीन स्मार्टफोन- Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 10 Pro और Poco F2 Pro के लिए एंड्रॉयड 11 बीटा अपडेट जारी किए जाने की बात कही गई है। Also Read - चीनी एप की वजह से खतरे में है 10 करोड़ एंड्रॉयड यूजर्स का डेटा: रिपोर्ट

यह बीटा प्रोग्राम उपभोक्ताओं के लिए कब उपलब्ध होगा, इसकी जानकारी कंपनी ने नहीं दी है। कंपनी ने किसी तारीख का ऐलान नहीं किया है, सिर्फ यह जानकारी दी है कि जल्द ही इन स्मार्टफोन को एंड्रॉयड 11 बीटा का अपडेट मिलेगा। उम्मीद है कि शाओमी जल्द ही इन स्मार्टफोन के एंड्रॉयड 11 बीटा अपडेट की तारीख का ऐलान भी करेगी। बता दें कि एंड्रॉयड 11 बीटा अपडेट फिलहाल सिर्फ गूगल पिक्सल डिवाइसेस को ही मिल रहा है।

#Android11 Beta 1 is coming soon to #POCOF2Pro! Follow @miuirom and stay tuned for more info! pic.twitter.com/MylzOLPfcB

— POCO (@POCOGlobal) June 11, 2020