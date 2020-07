Xiaomi भारत में Redmi Note 7 Pro यूजर्स के लिए MIUI 12 की बीटा टेस्टिंग पर कर रहा है काम

Xiaomi (शाओमी) भारत में Redmi Note 7 Pro यूजर्स के लिए फाइनली MIUI 12 की बीटा टेस्टिंग कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने डिवाइस के लिए MIUI 12 के बीटा संस्करण पर काम करना शुरू कर दिया है। इस अपडेट को Mi कम्युनिटी फोरम के माध्यम से साझा किया गया था। Xiaomi ने डिवाइस के लिए बीटा टेस्टर शुरू कर दिया है, ऐसे में हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले महीनों में स्टेबल वर्जन को रोल आउट किया जाएगा। Also Read - शाओमी के Mi NoteBook 14 सीरीज लैपटॉप अब ओपन सेल पर उपलब्ध, जानें कीमत और ऑफर्स



हालांकि इससे पहले शाओमी किसी भी बग या फिर सभी इश्यू को फिक्स करना चाहेगा। Redmi Note 7 Pro को 2019 में लॉन्च किया गया था और यह MIUI 12 अपडेट दिए जाने स्मार्टफोन की लिस्ट का हिस्सा है। Also Read - शाओमी Mi A3 स्मार्टफोन में हुई थी गड़बड़ी, कंपनी ने जारी किया सही अपडेट

Mi fans, calling out all our #RedmiNote8Pro, #RedmiNote7Pro, #RedmiNote7 & #RedmiNote7S users to become a part of pilot testing of #MIUI12.

Let us come together & make #MIUI better for everyone. Apply now: https://t.co/xjWP1qECOJ

RT to spread the word. pic.twitter.com/THs8e4jWJg

— MIUI India (@MIUI_India) June 12, 2020