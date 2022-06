Carl Pei अगले महीने अपना पहला स्मार्टफोन Nothing Phone (1) लॉन्च करने वाले हैं। इस स्मार्टफोन का बज पिछले कुछ महीनों से बना हुआ है। इससे जुड़ी लीक्स लगातार सामने आ रही है। बुधवार को कंपनी ने अपने पहले स्मार्टफोन का बैक पैनल ऑफिशियली टीज किया है। फोन का टीजर आने के बाद Xiaomi India के सीनियर मार्केटिंग मैनेजर संदीप शर्मा ने अपने ट्विटर हैंडल से इसका मजाक उड़ाया है। Also Read - In Pics: लॉन्च से पहले Carl Pei के Nothing Phone (1) का देखें First Look, मिलेंगे ये दमदार फीचर्स

संदीप शर्मा ने एक तोते की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा है- "आज इससे मिला, यहां कुछ नहीं दिख रहा (Met this fellow today. Nothing to see here)" गौर करने वाली बात यह है कि शाओमी इंडिया के सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर ने जिस तोते की फोटो पोस्ट की है, ठीक ऐसा ही तोता Nothing Phone (1) के हर पोस्ट में नजर आता है।

हालांकि, यह कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी Xiaomi India की सिस्टर ब्रांड Redmi ने भी OnePlus 7 Series के लॉन्च के बाद, वनप्लस का मजाक उड़ाते हुए Redmi K20 Series को फ्लैगशिप किलर कहा था। उस समय Carl Pei OnePlus से जुड़े थे और इसके को-फाउंडर रह चुके हैं।

Nothing Phone (1)

इस स्मार्टफोन को 12 जुलाई को भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे ग्लोबली पेश किया जाएगा। फोन को ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart के जरिए सेल के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। Carl Pei ने अप्रैल में नथिंग ब्रांड के पहले स्मार्टफोन की घोषणा की थी। इस स्मार्टफोन के सामने आई तस्वीरों से कई फीचर्स का पता चलता है।

Nothing Ear (1) की तरह ही इसकी बॉडी में ट्रांसपैरेंट ग्लास का यूज हुआ है। कंपनी द्वारा ऑफिशियली टीज की गई तस्वीर में इसके बैक पैनल में वायरलेस चार्जिंग फीचर दिखाई देता है। यही नहीं, बैक में तीन LED लाइट्स लगी हैं। Nothing Phone (1) में लेटेस्ट Android 12 ऑपरेटिंग सिस्टम पर बेस्ट Nothing OS मिलेगा।

अब तक सामने आए लीक रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह फोन 6.55 इंच के OLED डिस्प्ले के साथ आएगा, जिसका रेजलूशन 1080 x 2400 पिक्सल है। फोन के डिस्प्ले में पंच-होल कैमरा डिजाइन देखने को मिलेगा। साथ ही, यह हाई रिफ्रेश रेट और HDR10+ के सपोर्ट के साथ आ सकता है। इसमें Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 प्रोसेसर, 12GB तक RAM और 256GB स्टोरेज का सपोर्ट मिल सकता है।

फोन के बैक में डुअल कैमरा सेटअप मिल सकता है। इसका प्राइमरी कैमरा 50MP का होगा। इसके अलावा फोन में 8MP का एक और कैमरा मिलेगा। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 32MP का कैमरा दिए जाने की उम्मीद है।इस स्मार्टफोन का सीधा मुकाबला OnePlus 10 Pro, iQOO 9 Pro और Xiaomi 12 Pro से होगा।