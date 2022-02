शाओमी इंडिया ने दिया हिंट, नया स्मार्टफोन जल्द हो सकता है लॉन्च

यह साल चीन की स्मार्टफोन निर्माता कंपनी शाओमी के लिए काफी अच्छा रहा है। साल कि शुरुआत में कंपनी ने Redmi Note 4 पेश किया था जो कंपनी का काफी पॉपुलर स्मार्टफोन है। वहीं, अब इस साल को खत्म होते-होते शाओमी भारतीय उपभोक्ताओं को लिए नया स्मार्टफोन पेश करने की योजना बना रही है। शाओमी इंडिया हेड मनु कुमार जेन ने एक ट्विट कर इस बात का हिंट दिया है। Also Read - Realme कर रहा अपने पहले 150W फास्ट चार्जिंग स्मार्टफोन पर काम, चंद मिनटों में हो जाएगा चार्ज

मनु कुमार जैन ने ट्विट किया है उसमें कमिंग सून के नीचे भारतीय तिरंगे के कलर में तीन डॉट हैं और आखिर में नीचे ‘i’ लिखा है। इस ट्विट के बाद यूजर्स द्वारा अलग-अलग रिस्पॉन्स दिया जा रहा है। कुछ उपभोक्ताओं का मानना है कि कंपनी Mi 6C या Redmi Note 5i को पेश कर सकती है। इसके अलावा इस हिंट को देखते हुए लग रहा है कि कंपनी अपने Redmi Note 5 को पेश कर सकती है। Also Read - Xiaomi 12 Ultra स्मार्टफोन 4860mAh बैटरी के साथ हो सकता है लॉन्च, मिलेगा 120W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट

“i” is coming soon! Any guesses what is this? 🤔 @XiaomiIndia pic.twitter.com/rfmXuA8dfq — Manu Kumar Jain (@manukumarjain) November 18, 2017

हाल ही में Redmi Note 5 को चाइनीज रिटेलर वेबसाइट JD.com पर लिस्ट किया गया था। अब तक सामने आई जानकारी और लीक के अनुसार Redmi Note 5 को 5.99-इंच फुल एचडी फुल व्यू डिसप्ले के साथ पेश किया जा सकता है। यह Redmi सीरीज का पहला स्मार्टफोन होगा जो कि ऐज-टू-ऐज डिसप्ले और एस्पेक्ट रेशियो 18:9 के साथ पेश होगा। इसे भी देखें: याहू मेल ने फ्लाइट अपडेट के लिए पेश किए नए फीचर्स

स्मार्टफोन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 636 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर के साथ पेश किया जा सकता है। इसके अलावा उम्मीद की जा रही है कि कंपनी Redmi Note 5 को तीन वेरिएंट- 3GB रैम प्लस/32GB स्टोरेज, 4GB कैम प्लस/32GB स्टोरेज और 64GB स्टोरेज के साथ पेश किया जा सकता है। इसे भी देखें: Centric A1 रिव्यु: कम कीमत में दमदार परफॉरमेंस है इसकी खासियत

फोटोग्राफी के लिए स्मार्टफोन में डुअल कैमरा सेटअप दिया जा सकता है। इसमें 16-मेगापिक्सल और 5-मेगापिक्सल सेंसर का कॉम्बिनेशन होगा। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 12-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा होगा। इसके अलावा पावर बैकअप के लिए फोन में 4,000mAh की बैटरी दी जा सकती है। इसे भी देखें: 8GB रैम के साथ आने वाले टॉप 5 स्मार्टफोन, इनकी कीमत भी है आपके बजट में

Read In English: Xiaomi India teases new smartphone launch; could be the Redmi Note 5