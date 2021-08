Xiaomi Redmi Note 10S का एक नया अवतार पेश किया गया है। इस फोन को शाओमी ने एक नए कलर वेरिएंट में पेश किया है। इस फोन को इसी साल मई में लॉन्च किया गया था और उस वक्त इसे फ्रॉस्ट व्हाइट, शेडो ब्लैक, मिडनाइड ब्लू कलर ऑप्शन में लॉन्च किया गया था। अब इस फोन को एक नए कॉस्मिक पर्पल (Cosmic Purple) कलर में लॉन्च किया गया है। Xiaomi ने आज ही इस नए वेरिएंट को पेश किया है। Also Read - ₹3000 के अन्दर टॉप 5 TWS earbuds: OnePlus Buds Z और Realme Buds Q2 से लेकर Noise Air Buds तक

इस फोन की बिक्री भी 18 अगस्त यानी आज दोपहर 12 बजे से ही शुरू हो चुकी है। इसे यूजर्स अमेजन, mi.com, mi home store और बाकी सभी रिटेल आउटलेट्स के जरिए खरीद सकते हैं। इस फोन को एचडीएफसी बैंक कार्ड से खरीदने पर 1000 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट दिया जा रहा है। Redmi Note 10S के नए कॉस्मिक पर्पल कलर वेरिएंट को कंपनी ने दो वेरिएंट में पेश किया है। इसका पहला वेरिएंट 6GB RAM और 64GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 14,999 रुपए है। वहीं इसका दूसरा वेरिएंट 8GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 15,999 रुपए है।

इस नए रेडमी नोट 10S के स्पेसिफिकेशन्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसमें 6.43 इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो फुल एचडी प्लस रिजॉल्यूशन के साथ आता है। इस डिस्प्ले पैनल की पीक ब्राइटनेस 1100 nits है और यह कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शन के साथ आता है। इसके अलावा यह डिवाइस MediaTek Helio G95 चिपसेट के साथ आता है। यह एंड्रॉयड 11 पर बेस्ड MIUI 12.5 पर रन करता है।

The #CosmicPurple variant of #RedmiNote10S has arrived and painted the universe purple! 🔮

Don’t be purple-xed no more cause the #Savage is here to dye you purple! 💜

Grab it at 12PM just @₹14,999 on @amazonIN | https://t.co/cwYEXdVQIo | Mi Home | Retail Stores pic.twitter.com/kaKgVZ7qZ9

— Redmi India – #RedmiNote10S Cosmic Purple (@RedmiIndia) August 18, 2021