Date: Mi 10i स्मार्टफोन का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। कंपनी ने इसकी लॉन्च डेट की घोषणा कर दी है। भारत में 5 जनवरी 2021 को लॉन्च होगा। इस स्मार्टफोन में 108 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पिछले महीने चीन में लॉन्च हुए Pro को ही भारत में Mi 10i नाम से पेश किया जाएगा।

शाओमी इंडिया के एमडी मनु कुमार जैन ने ट्वीट करके Mi 10i की भारत में लॉन्चिंग की जानकारी दी है। उन्होंने एक वीडियो ट्वीट कर कहा है कि कुछ दिनों में हम Mi ब्रैंड के तहत एक नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन लॉन्च करने वाले हैं। इसे Mi 10i नाम से बाजार में उतारा जाएगा। इस फोन में नया कैमरा सेंसर दिया गया है।

'i' for #India 🇮🇳

Launching the all-new flagship #Mi10i where the ‘i” stands for India. 🇮🇳

“i” = #MadeForIndia, #MadeInIndia, Customised by our India product team!

Launching on 05.01.2021. New year, new start! 🤩 #HappyNewYear

I ❤️️ #Mi #Xiaomi pic.twitter.com/4nQXODFnqm

