Xiaomi Mi 10i Launched in India : ने आज भारत में को लॉन्च कर दिया है। इस स्मार्टफोन को तीन स्टोरेज ऑप्शन- 6GB +64GB, +128GB और + 128GB में पेश किया गया है। फोन के बेस वेरिएंट की कीमत 20,999 रुपये है जबकि हाई एंड वेरिएंट की कीमत 23,999 रुपये है। इसके 6GB RAM + 128GB वेरिएंट की कीमत 21,999 रुपये है।

यह स्मार्टफोन ई-कॉमर्स वेबसाइट के साथ-साथ Xiaomi के आधिकारिक स्टोर पर सेल के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। फोन की पहली सेल 8 जनवरी को आयोजित की जाएगी। इस स्मार्टफोन का सीधा मुकाबला Motorola Moto G 5G के साथ होगा। फोन का बेस वेरिएंट दो कलर ऑप्शन्स- मिड नाइट ब्लैक और पेसिफिक सनराइज में आता है। वहीं, अन्य दोनों वेरिएंट्स इन दोनो कलर ऑप्शन के अलावा अटलांटिक ब्लू में भी आता है।

— Mi India #Mi10i is Here! (@XiaomiIndia) January 5, 2021