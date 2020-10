Xiaomi Mi 10T सीरीज Snapdragon 865 चिपसेट के साथ 35,999 रुपये की शुरुआती कीमत में लॉन्च

Xiaomi ने भारत में Mi 10T और Mi 10T Pro को आज भारत में लॉन्च कर दिया है। इन दोनों स्मार्टफोन को शाओमी ने ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप और 20 मेगापिक्सल पंच होल सेल्फी कैमरा सेंसर, Snapdragon 865 चिपसेट और 5,000 mAh बैटरी के साथ पेश किया है। Also Read - आज भारत में लॉन्च होंगे Mi 10T और Mi 10T Pro स्मार्टफोन, ऐसे देखें लाइव स्ट्रीमिंग, जानें खूबियां

Mi 10T और Mi 10T Pro स्मार्टफोन में अंतर सिर्फ प्राइमेरी कैमरा सेंसर का है। शाओमी ने Mi 10T Pro में 108 मेगापिक्सल का प्राइमेरी कैमरा सेंसर दिया है, वहीं Mi 10T स्मार्टफोन में 64 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर दिया है। इन दोनों स्मार्टफोन के साथ Xiaomi ने भारत में Mi True Wireless Earphones 2C को भी लॉन्च किया है। Also Read - शाओमी (Xiaomi) ने लॉन्च किया स्मार्ट डिस्प्ले के साथ वायरलेस वैक्यूम क्लीनर, जानें कीमत

शाओमी ने Mi 10T स्मार्टफोन को दो वेरिएंट में लॉन्च किया है। इस स्मार्टफोन का 6 GB RAM + 128 GB स्टोरेज वेरिएंट को 35,999 रुपये और 8 GB RAM + 128 GB स्टोरेज वेरिएंट को 37,999 रुपये की कीमत में पेश किया है। Also Read - Redmi K30S होगा K30 सीरीज का आखिरी स्मार्टफोन, जल्द होगा लॉन्च

Revealed: Prices of the flagships you have been waiting for.#Mi10T – Starts at ₹35,999#Mi10TPro – Starts at ₹39,999

