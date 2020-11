Xiaomi Mi 11 स्मार्टफोन 48MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा और बेहतर स्टेबलाइजेशन के साथ हो सकता है लॉन्च

होम मार्केट चीन में का फ्लैगशिप स्मार्टफोन को ऑफिशियली डिस्कंटीन्यू होने के बाद रेगूलर Mi 10 स्मार्टफोन भी चीन के अलग-अलग ऑनलाइन रिटेलर्स पर आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। इसके साथ ही गीकबेंच पर Xiaomi का मिसटीरियस स्मार्टफोन के साथ स्पॉट हुआ है। शाओमी के इस स्मार्टफोन के बारे में कहा जा सकता है कि यह Mi 11 सीरीज का स्मार्टफोन हो सकता है। अब इस स्मार्टफोन के कैमरा स्पेसिफिकेशंस सामने आ रहे हैं। Also Read - Upcoming Smartphones in India in November 2020 : दिवाली से पहले ये स्मार्टफोन होंगे लॉन्च

पॉपुलर चाइनीज टिपस्टर Chat Station के मुताबिक Xiaomi का पहला चिपसेट स्मार्टफोन 48MP अल्ट्रा वाइड कैमरा लेंस के साथ पेश किया जाएगा। इस कैमरा के पिक्सल साइज ​​0.8μm है। टिपस्टर ने फिलहाल इस स्मार्टफोन के मॉडल नेम डिस्क्लोज नहीं किया है। माना जा रहा है कि यह रेगूलर Mi 11 स्मार्टफोन नहीं बल्कि Mi 11 Pro हो सकता है।

इसके साथ ही अपने हिंट में उन्होंने बताया कि Mi 11 सीरीज स्मार्टफोन को इंप्रूवमेंट स्टेबलाइजेशन के साथ पेश किया जा सकता है। फिलहाल यह जानकारी सामने नहीं आई है कि शाओमी OIS अपग्रेड स्टेंडर्ड, हायर या दोनों स्मार्टफोन के लिए पेश करेगी। आने वाले दिनों में शाओमी के इस स्मार्टफोन के बारे में कई डिटेल्स सामने आएंगे।

और Mi 10 Pro स्मार्टफोन चिपसेट के साथ आने वाले पहले चाइनीज स्मार्टफोन थे। हालांकि Snapdragon 865 चिपसेट के साथ सबसे पहले S20 सीरीज के स्मार्टफोन पेश किये थे। Snapdragon 865 चिपसेट के साथ आने वाला दूसरा स्मार्टफोन Mi 10 सीरीज थे। इसी तरह Snapdragon 865 चिपसेट के साथ लॉन्च होने वाले पहले स्मार्टफोन Mi 11 सीरीज हो सकती है।

सीरीज स्मार्टफोन के लॉन्च को लेकर खबरें हैं कि सीरीज की तह शाओमी की अपकमिंग स्मार्टफोन सीरीज जनवरी या फिर फरवरी महीने में लॉन्च किए जा सकते हैं।